В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. КГБ Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".Уточняется, что гражданин Польши был задержан с поличным в Лепеле Витебской области.У польского гражданина изъяли бумаги по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель – проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что в сценарии учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они исключительно оборонительного характера.
21:43 04.09.2025 (обновлено: 22:03 04.09.2025)
 
© SputnikСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии
© Sputnik
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. КГБ Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".
Уточняется, что гражданин Польши был задержан с поличным в Лепеле Витебской области.
"В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши", – сообщает телеканал.
У польского гражданина изъяли бумаги по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель – проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что в сценарии учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они исключительно оборонительного характера.
