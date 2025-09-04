https://crimea.ria.ru/20250904/kgb-belorussii-zaderzhan-grazhdanin-polshi-s-dokumentami-po-ucheniyam-zapad-1149221299.html

В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"

В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад" - РИА Новости Крым, 04.09.2025

В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"

КГБ Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T21:43

2025-09-04T21:43

2025-09-04T22:03

новости

белоруссия

происшествия

учения

шпионаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149221390_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_49be50e2366687507c25989e36eef176.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. КГБ Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".Уточняется, что гражданин Польши был задержан с поличным в Лепеле Витебской области.У польского гражданина изъяли бумаги по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель – проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что в сценарии учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они исключительно оборонительного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белоруссия, происшествия, учения, шпионаж