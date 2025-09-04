https://crimea.ria.ru/20250904/kgb-belorussii-zaderzhan-grazhdanin-polshi-s-dokumentami-po-ucheniyam-zapad-1149221299.html
В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад" - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
КГБ Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T21:43
2025-09-04T21:43
2025-09-04T22:03
новости
белоруссия
происшествия
учения
шпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149221390_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_49be50e2366687507c25989e36eef176.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. КГБ Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".Уточняется, что гражданин Польши был задержан с поличным в Лепеле Витебской области.У польского гражданина изъяли бумаги по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель – проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что в сценарии учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они исключительно оборонительного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149221390_200:0:1036:627_1920x0_80_0_0_9ea7e9a2b7cd48689c31b64744cc3569.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белоруссия, происшествия, учения, шпионаж
В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям "Запад"
21:43 04.09.2025 (обновлено: 22:03 04.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. КГБ Белоруссии задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям "Запад", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".
Уточняется, что гражданин Польши был задержан с поличным в Лепеле Витебской области.
"В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши", – сообщает телеканал.
У польского гражданина изъяли бумаги по белорусско-российским учениям "Запад-2025" с грифом "Секретно".
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель – проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что в сценарии учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они исключительно оборонительного характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.