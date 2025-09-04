https://crimea.ria.ru/20250904/kakoy-segodnya-prazdnik-4-sentyabrya-1131057911.html

Какой сегодня праздник: 4 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают профессиональный праздник специалисты по ядерному обеспечению. Еще это день открытия компаний Kodak и Google и выхода в свет поэмы "Василий Теркин". Родились певец Эдуард Хиль, актриса Нина Ургант.Что празднуют в миреЕжегодно 4 сентября отмечают Международный день тхэквондо. Родиной праздника, как и самого вида боевых искусств, стала Южная Корея – в стране в этот день проходят соревнования, показательные выступления, праздничные концерты. Тхэквондо, кстати, считается одним из молодых боевых искусств: оно начало формироваться только после 1945 года.В России отмечают День специалиста по ядерному обеспечению. Дату установили в память о создании Специального отдела при Генштабе ВС СССР, который должен был руководить испытаниями ядерного оружия.Еще 4 сентября можно отметить День незнакомых дорог или День "Съешьте лишний десерт". Именины у Афанасии, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия, Федора.Знаменательные событияВ 1837 году американский изобретатель Сэмюэл Морзе представил в Нью-Йоркском университете свое изобретение – электрический телеграф. Это была далеко не первая и не последняя попытка создать подобный аппарат связи, но именно аппарат Морзе, позже доработанный Альфредом Вейлем, получил самое широкое распространение.В 1882 году американский изобретатель Томас Эдисон, построивший к тому моменту первую в Нью-Йорке распределительную подстанцию, запустил первое в мире коммерческое электрическое освещение, подключив 85 платных абонентов.В 1888 году другой американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал фирму Kodak, а также получил патент на кассетную рулонную фотопленку и на подходящую к ней фотокамеру.В 1913 году экспедиция под руководством русского гидрографа Бориса Вилькицкого открыла в Северном Ледовитом океане, севернее полуострова Таймыр, новый архипелаг. Чуть позже земля получила имя Императора Николая II. Сегодня архипелаг носит название Северная земля и входит в состав Красноярского края.В 1942 году в газете "Красноармейская правда" Западного фронта началась публикация глав поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". Поэму почти сразу начинают перепечатывать другие советские издания, отрывки читают по радио Дмитрий Орлов и Юрий Левитан. Василий Теркин для советских солдат становится героем и главным образцом для подражания.В 1959 году на прилавках в США появились колготки. Предмет женского гардероба стал популярным после того, как британка Мэри Куант создала мини-юбку, с которой было невозможно носить чулки.В 1975 году в эфир вышел первый выпуск телепередачи Владимира Ворошилова и Наталии Стеценко "Что? Где? Когда?" Самая первая программа совсем не походила на сегодняшний вариант: это была семейная викторина, где семья Ивановых из Москвы играла против семьи Кузнецовых оттуда же. Каждая получила по 11 вопросов. Снимали передачу по частям — сначала у одной семьи, затем у второй. Волчка не было.В 1998 году была официально зарегистрирована компания Google. Неофициально история компании начинается с января 1996 года, когда Ларри Пейдж и Сергей Брин в рамках научно-исследовательского проекта в Стэнфорде попытались создать поисковую систему, которая анализировала бы не только число упоминаний конкретного слова на странице, но и определяла важность сайта.Кто родилсяВ 1874 году родился русский и советский хирург Александр Вишневский. Наряду с Николаем Бурденко и Василием Разумовским является основоположником отечественной нейрохирургии. Автор более 100 научных работ по медицине, одна из которых – создание бальзамического линимента (в народе мазь Вишневского) – прославила его на всю Россию.В 1934 году родился советский эстрадный певец Эдуард Хиль. Его баритон узнавали миллионы советских и российских граждан в песнях "С чего начинается Родина", "Трус не играет в хоккей", "Зима", "На безымянной высоте", "Лесорубы", а также в композициях ко многим советским и российским фильмам.В 1966 году родилась советская рок-певица, автор собственных песен и участница "Гражданской обороны" Янка Дягилева. Считается одной из самых ярких представительниц сибирского андерграунда. Практически все ее творчество прошло незамеченным прессой и широким слушателем. Больше всего известна по записям квартирников и концертов. Около восьми альбомов было записано ею при жизни, еще четыре вышли после смерти в 1991 году.Еще в этот день родились российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант, американская RnB-исполнительница и модель Бейонсе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

