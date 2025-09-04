https://crimea.ria.ru/20250904/iskander-unichtozhil-punkt-zapuska-dalnikh-bespilotnikov-na-ukraine-1149214868.html

"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине

"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 04.09.2025

"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине

Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T20:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.По данным ведомства, средства воздушной разведки обнаружили в Черниговской области подготовку ВСУ к запуску в воздушное пространство России ударных беспилотников дальнего действия с грунтовой взлетной полосы.Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение до 10 боевиков и восемь единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками.В ведомстве подчеркнули, киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска беспилотников ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения украинских войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФАрмия России нанесла удар по нефтезаводу на УкраинеСемь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено

черниговская область

2025

Новости

