"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T20:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.
По данным ведомства, средства воздушной разведки обнаружили в Черниговской области подготовку ВСУ к запуску в воздушное пространство России ударных беспилотников дальнего действия с грунтовой взлетной полосы.
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ВС РФ был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", – говорится в сообщении.
Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение до 10 боевиков и восемь единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками.
В ведомстве подчеркнули, киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска беспилотников ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения украинских войск.
