Рейтинг@Mail.ru
"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250904/iskander-unichtozhil-punkt-zapuska-dalnikh-bespilotnikov-na-ukraine-1149214868.html
"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине - РИА Новости Крым, 04.09.2025
"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T20:32
2025-09-04T20:32
новости
министерство обороны рф
"искандер"
черниговская область
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.По данным ведомства, средства воздушной разведки обнаружили в Черниговской области подготовку ВСУ к запуску в воздушное пространство России ударных беспилотников дальнего действия с грунтовой взлетной полосы.Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение до 10 боевиков и восемь единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками.В ведомстве подчеркнули, киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска беспилотников ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения украинских войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФАрмия России нанесла удар по нефтезаводу на УкраинеСемь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
черниговская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_19fc07fb65dc46fbf218f98691f19f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство обороны рф, "искандер", черниговская область, беспилотник (бпла, дрон)
"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине

Пункт запуска дальних беспилотников уничтожен ударом "Искандера" по Черниговской области

20:32 04.09.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения пункта подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.
По данным ведомства, средства воздушной разведки обнаружили в Черниговской области подготовку ВСУ к запуску в воздушное пространство России ударных беспилотников дальнего действия с грунтовой взлетной полосы.
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ВС РФ был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", – говорится в сообщении.
Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение до 10 боевиков и восемь единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками.
В ведомстве подчеркнули, киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска беспилотников ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения украинских войск.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
Армия России нанесла удар по нефтезаводу на Украине
Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
 
НовостиМинистерство обороны РФ"Искандер"Черниговская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:08Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:57Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце
21:43В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
21:32Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
21:14Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых
20:57Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
20:36Украинские беспилотники сбили над Черным морем
20:32"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
20:14У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
19:55ПСБ в Крыму поддержал музыкально-просветительский проект
19:35Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан
19:22Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк
19:06ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вклады
18:48Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился Хуснуллин
18:26Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцев
18:10В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух
18:05В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
17:4726 стран обязались разместить свои войска на Украине – Макрон
17:35Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников
17:08Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
Лента новостейМолния