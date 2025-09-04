https://crimea.ria.ru/20250904/dvizhenie-poezdov-na-yug-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-aktualnye-dannye-1149203015.html
Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
Все поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области пришли в пункты назначения либо вернулись в график, сообщает пресс-служба компании "РЖД". РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T13:13
2025-09-04T13:13
2025-09-04T13:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области пришли в пункты назначения либо вернулись в график, сообщает пресс-служба компании "РЖД".В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД и пять крымских поездов "Таврия".Движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен, добавили в компании.ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Самые и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: из-за боеприпаса задерживаются 26 поездов10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотникаЧетыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
