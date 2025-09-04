Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
Все поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области пришли в пункты назначения либо вернулись в график, сообщает пресс-служба компании "РЖД". РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области пришли в пункты назначения либо вернулись в график, сообщает пресс-служба компании "РЖД".В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД и пять крымских поездов "Таврия".Движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен, добавили в компании.ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
ростовская область
Новости
российские железные дороги (ржд), ростовская область, поезд, железная дорога, новости
Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные

Поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области вернулись в график – РЖД

13:13 04.09.2025 (обновлено: 13:17 04.09.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Вагон РЖД - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области пришли в пункты назначения либо вернулись в график, сообщает пресс-служба компании "РЖД".
В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД и пять крымских поездов "Таврия".
"Большинство поездов, задержанных из-за происшествия в Ростовской области в ночь на 3 сентября, прибыли на станции назначения. Поезда, которые еще находятся в пути, введены в график", – сказано в сообщении.
Движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен, добавили в компании.
ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
