Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные

Все поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области пришли в пункты назначения либо вернулись в график, сообщает пресс-служба компании "РЖД".

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Все поезда на южном направлении после ЧП в Ростовской области пришли в пункты назначения либо вернулись в график, сообщает пресс-служба компании "РЖД".В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД и пять крымских поездов "Таврия".Движение на южном направлении осуществляется в полном объеме, ни один поезд не был отменен, добавили в компании.ВСУ предприняли попытку массированной атаки Ростовской области в ночь на четверг. Российские военные отразили все воздушные удары, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Самые и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

