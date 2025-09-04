https://crimea.ria.ru/20250904/dalnoboynye-rakety-dlya-kieva-i-bezviz-dlya-kitaytsev-v-rf-glavnoe-za-den-1149216761.html

Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым 26 стран обязались разместить свои войска на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Также "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Президент России Владимир Путин пообещал отменить визы для китайцев в ответ на безвизовый режим с КНР для россиян. В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей. Ситуация с наличием топлива на АЗС Крыма стабилизируется. Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра. Умер модельер Джорджо Армани.О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.Ракеты для Украины от "коалиции желающих"26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине в случае введения режима прекращения огня. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон."Сегодня 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", – сказал он.Также "коалиция желающих" на встрече в Париже выразила готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, заявило британское правительство."Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала", – говорится в сообщении.Путин пообещал отменить визы для граждан КНРПрезидент России Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия в ответ на введение Китаем безвизового режима сделает то же самое.Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым."У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином – ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", – сказал Путин.В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителейСообщения об удержании части зарплаты учителей в Крыму является фейком, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.В ведомстве заверили, что подобные сообщения, распространяющиеся в социальных сетях со ссылкой на несуществующий "приказ" минобраза, являются ложными.Ситуация с бензином в Крыму стабилизируетсяОбъемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с августом, ситуация с наличием бензина на АЗС поступательно стабилизируется, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин."Учитывая, что курортный сезон понемногу заканчивается, на сегодня у нас потребление (топлива) в республике, если сравнить с августом, уже снизилось на 20%. То есть тот объем, который в Крым сегодня завозится, в периоде будет восполнен, и этого топлива будет достаточно", – сказал министр.Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах ДнепраРоссийские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра."В устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр", – сообщили в профильном ведомстве.Умер модельер Джорджо АрманиИтальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни. Как уточняет итальянское агентство AGI со ссылкой на сотрудников его бренда, модельер работал до последних дней. В этом году Армани отметил 50 лет в индустрии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

