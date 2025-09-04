Рейтинг@Mail.ru
Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250904/dalnoboynye-rakety-dlya-kieva-i-bezviz-dlya-kitaytsev-v-rf-glavnoe-za-den-1149216761.html
Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день
Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день
26 стран обязались разместить свои войска на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Также "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T22:30
2025-09-04T22:30
главное за день
новости крыма
крым
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc26b03452b8726e05b789509b7c716f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым 26 стран обязались разместить свои войска на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Также "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Президент России Владимир Путин пообещал отменить визы для китайцев в ответ на безвизовый режим с КНР для россиян. В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей. Ситуация с наличием топлива на АЗС Крыма стабилизируется. Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра. Умер модельер Джорджо Армани.О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.Ракеты для Украины от "коалиции желающих"26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине в случае введения режима прекращения огня. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон."Сегодня 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", – сказал он.Также "коалиция желающих" на встрече в Париже выразила готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, заявило британское правительство."Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала", – говорится в сообщении.Путин пообещал отменить визы для граждан КНРПрезидент России Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия в ответ на введение Китаем безвизового режима сделает то же самое.Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым."У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином – ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", – сказал Путин.В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителейСообщения об удержании части зарплаты учителей в Крыму является фейком, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.В ведомстве заверили, что подобные сообщения, распространяющиеся в социальных сетях со ссылкой на несуществующий "приказ" минобраза, являются ложными.Ситуация с бензином в Крыму стабилизируетсяОбъемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с августом, ситуация с наличием бензина на АЗС поступательно стабилизируется, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин."Учитывая, что курортный сезон понемногу заканчивается, на сегодня у нас потребление (топлива) в республике, если сравнить с августом, уже снизилось на 20%. То есть тот объем, который в Крым сегодня завозится, в периоде будет восполнен, и этого топлива будет достаточно", – сказал министр.Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах ДнепраРоссийские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра."В устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр", – сообщили в профильном ведомстве.Умер модельер Джорджо АрманиИтальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни. Как уточняет итальянское агентство AGI со ссылкой на сотрудников его бренда, модельер работал до последних дней. В этом году Армани отметил 50 лет в индустрии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250904/u-ukrainy-net-vybora-postpred-ssha-pri-nato-sdelal-zayavlenie-1149201543.html
https://crimea.ria.ru/20250904/delegatsiya-iz-kryma-prinimaet-uchastie-v-vef-1149195746.html
https://crimea.ria.ru/20250904/pravitelstvo-rf-napravit-dengi-na-povyshenie-kachestva-zhizni-krymchan-1149217197.html
https://crimea.ria.ru/20250904/kurortnyy-sezon-v-yalte-prodlili-do-15-oktyabrya-1149196405.html
https://crimea.ria.ru/20250904/kgb-belorussii-zaderzhan-grazhdanin-polshi-s-dokumentami-po-ucheniyam-zapad-1149221299.html
https://crimea.ria.ru/20250904/biografiya-dzhordzho-armani-1149210464.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195639_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_155c7a34a1700cb690e9e11f736d6272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, новости, россия
Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день

Дальнобойные ракеты для Киева от Запада и безвиз для китайцев в Россию – главное за день

22:30 04.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым 26 стран обязались разместить свои войска на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Также "коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Президент России Владимир Путин пообещал отменить визы для китайцев в ответ на безвизовый режим с КНР для россиян. В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей. Ситуация с наличием топлива на АЗС Крыма стабилизируется. Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра. Умер модельер Джорджо Армани.
О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.

Ракеты для Украины от "коалиции желающих"

26 стран-участниц так называемой "коалиции желающих" выразили готовность разместить свои воинские контингенты на Украине в случае введения режима прекращения огня. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Сегодня 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", – сказал он.
Также "коалиция желающих" на встрече в Париже выразила готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, заявило британское правительство.
"Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала", – говорится в сообщении.
Флаг Украины. Архивное фото
Вчера, 13:39
У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление

Путин пообещал отменить визы для граждан КНР

Президент России Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия в ответ на введение Китаем безвизового режима сделает то же самое.
Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым.
"У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином – ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", – сказал Путин.
Делегация из Крыма на ВЭФ
Вчера, 10:12
Делегация из Крыма принимает участие в ВЭФ

В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей

Сообщения об удержании части зарплаты учителей в Крыму является фейком, сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.
В ведомстве заверили, что подобные сообщения, распространяющиеся в социальных сетях со ссылкой на несуществующий "приказ" минобраза, являются ложными.
Вид на Крым
Вчера, 19:35
Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан

Ситуация с бензином в Крыму стабилизируется

Объемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с августом, ситуация с наличием бензина на АЗС поступательно стабилизируется, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"Учитывая, что курортный сезон понемногу заканчивается, на сегодня у нас потребление (топлива) в республике, если сравнить с августом, уже снизилось на 20%. То есть тот объем, который в Крым сегодня завозится, в периоде будет восполнен, и этого топлива будет достаточно", – сказал министр.
Лето в Ялте
Вчера, 10:27Радио "Спутник в Крыму"
Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября

Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра.
"В устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр", – сообщили в профильном ведомстве.
Сотрудник КГБ Белоруссии
Вчера, 21:43
В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"

Умер модельер Джорджо Армани

Итальянский модельер Джоржо Армани умер на 92 году жизни. Как уточняет итальянское агентство AGI со ссылкой на сотрудников его бренда, модельер работал до последних дней. В этом году Армани отметил 50 лет в индустрии.
Джорджо Армани - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Вчера, 16:52
Биография Джорджо Армани
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01По-прежнему выше +30 и усиление ветра: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
22:30Дальнобойные ракеты для Киева и безвиз для китайцев в РФ: главное за день
22:08Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:57Второй пик активности – новые большие взрывы могут произойти на Солнце
21:43В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
21:32Начальник штаба ОДКБ проверил готовность войск на учениях "Эшелон-2025"
21:14Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых
20:57Никогда не сменил бы гражданство: фигурист Илья Авербух
20:36Украинские беспилотники сбили над Черным морем
20:32"Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на Украине
20:14У троих крымчан изъяли полторы тонны кустарной водки и коньяка
19:55ПСБ в Крыму поддержал музыкально-просветительский проект
19:35Правительство РФ направит деньги на повышение качества жизни крымчан
19:22Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк
19:06ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вклады
18:48Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился Хуснуллин
18:26Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцев
18:10В Симферополе появится еще один ледовый каток – Авербух
18:05В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
Лента новостейМолния