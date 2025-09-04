https://crimea.ria.ru/20250904/biografiya-dzhordzho-armani-1149210464.html

Биография Джорджо Армани

Биография Джорджо Армани - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Биография Джорджо Армани

Итальянский модельер и дизайнер, основатель компании Armani Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце на севере Италии. Отец работал бухгалтером, мать РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T16:52

2025-09-04T16:52

2025-09-04T18:39

джорджо армани

память

утраты

мода

биография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149210520_0:0:683:384_1920x0_80_0_0_b9f153c9c72343bb3253b8356736cce1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Итальянский модельер и дизайнер, основатель компании Armani Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце на севере Италии. Отец работал бухгалтером, мать Мария занималась домашними делами и воспитанием детей. У Джорджо также были старший брат и младшая сестра. Мать регулярно устраивала детям домашние кукольные спектакли, и Джорджо уже тогда шил костюмы для игрушек. Также родители часто водили детей в кино и театр.Когда Армани было 15 лет, семья переехала в Милан, в 1953 году окончил среднюю школу. После прочтения романа Арчибальда Кронина "Цитадель" Джорджо увлекся медициной и поступил на медицинский факультет Миланского университета. Но спустя два года он бросил учебу.Некоторое время Джорджо работал помощником фотографа, затем пошел служить в армию. Вернувшись с военной службы, устроился подсобным рабочим в крупный миланский универмаг, где его повысили до должности закупщика одежды.В 1961 году Джорджо стал ассистентом модельера Нино Черутти. Там он на протяжении шести лет кроил и шил мужскую одежду. Затем некоторое время работал стилистом у таких модельеров как Эмануэль Унгаро и Эрменеджильдо Дзенья.Начиная с 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок, и в 1974 году впервые представил коллекцию под собственным именем.В середине 1970-х Армани вместе со своим другом, архитектором Серджио Галеотти основали компанию Giorgio Armani SpA, первоначально созданную для мужчин. Этот независимый бренд по настоящее время специализируется на мужской одежде, а с 1976 года – и на женской. В 1980-1981 годах были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.В 1980 году Армани привлек к себе внимание, разработав одежду актеру Ричарду Гиру для фильма "Американский жиголо". С этого времени в его вещах появляются многие голливудские знаменитости – Кейт Бланшетт, Рианна, Меган Фокс, Пенелопа Крус, Хайди Клум, Николь Кидман, Леди Гага, Мила Йовович и другие.Главные черты стиля Армани – совершенный крой, мягкие ткани и минимализм, который он назвал "совершенством малого".В 1982 году Армани попал на обложку американского журнала Time, став первым дизайнером, удостоенным этой чести после модельера Кристиана Диора (1957).Армани создал костюмы для героев известных кинолент "Неприкасаемые", "Матрица", "Красотка", "Волк с Уолл-стрит", "Молодой Папа" и других.Модельер и бизнесмен являлся президентом баскетбольной команды "Олимпия Милан", а также разрабатывал форму для игроков лондонского футбольного клуба "Челси" и миланского "Интера, а также для итальянских знаменосцев для церемоний открытия и закрытия зимней Олимпиады в Турине (2006).Всего за годы творчества он выпустил целый ряд коллекций одежды, аксессуаров, мебели, косметики и парфюмерии, включающих основную линию Giorgio Armani, а также Giorgio Armani Prive, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, A/X Armani Exchange и Armani Casa, Armani/Fiori и другие.В 2021 году Армани стал кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Активно занимался благотворительностью. Стал почетным доктором Лондонского Королевского колледжа искусств.Армани являлся совладельцем отеля, занимающего 37 этажей дубайского небоскреба Бурдж-Халифа и владел собственной гостиницей в Милане. Считался одним из богатейших людей Италии. По данным Forbes, состояние модельера в 2024 году оценивалось 12 миллиардов долларов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джорджо армани, память, утраты, мода, биография