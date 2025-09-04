https://crimea.ria.ru/20250904/avtomobil-vekhal-v-tolpu-lyudey-v-berline-postradali-tri-rebenka-1149208635.html

Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине: пострадали три ребенка

2025-09-04T16:02

2025-09-04T16:02

2025-09-04T16:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Берлине автомобиль BMW наехал на группу людей, в которой находились дети в возрасте 7-8 лет. Трое из них пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.По данным СМИ, детей сопровождала женщина, ее состояние хуже – у пострадавшей травмы тяжелой степени. Сам водитель BMW не пострадал.Ранее сообщалось, что в течение лета в дорожно-транспортных происшествиях на крымских дорогах погибли шесть детей, что превышает показатели прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

