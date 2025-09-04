https://crimea.ria.ru/20250904/antirossiyskaya-ritorika-mertsa-v-svr-sdelali-zayavlenie-1149194785.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом и это беспокоит немецкую политическую элиту. Об этом заявили в четверг в Службе внешней разведки России."Канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти", – цитирует заявление СВР РИА Новости.На этом фоне становится понятным, почему Мерц после избрания на пост канцлера ФРГ гарантировал Зеленскому предоставление ракет Taurus для ударов по территории России, добавили в Службе. Однако, учитывая риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам ракет Киеву, подчеркнули в ведомстве.При этом маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев, отметили в СВР.Президент России Владимир Путин накануне заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца – это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине. По его словам, в той трагедии, которая происходит, виноваты те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИДГермания финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом и это беспокоит немецкую политическую элиту. Об этом заявили в четверг в Службе внешней разведки России.
"Канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти", – цитирует заявление СВР РИА Новости.
На этом фоне становится понятным, почему Мерц после избрания на пост канцлера ФРГ гарантировал Зеленскому предоставление ракет Taurus для ударов по территории России, добавили в Службе. Однако, учитывая риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам ракет Киеву, подчеркнули в ведомстве.
"С комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали. Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие, ведь обучать украинцев "слишком долго и можно не успеть до обвала обороны ВСУ", – отметили в СВР.
При этом маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев, отметили в СВР.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца – это неудачная попытка
снять с Запада ответственность за трагедию на Украине. По его словам, в той трагедии, которая происходит, виноваты те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности.
