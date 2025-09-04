https://crimea.ria.ru/20250904/16-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1149190859.html

16 беспилотников сбили над Черным морем

16 беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2025

16 беспилотников сбили над Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщает Минобороны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, с полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами сбили 46 вражеских БПЛА.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о массированной атаке на регион. За ночь беспилотники пытались атаковать Новошахтинск, Каменск, Семикаракорск, Миллеровский, Тарасовский, Красносулинский, Дубовский и Шолоховский районы.

