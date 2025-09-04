https://crimea.ria.ru/20250904/16-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1149190859.html
16 беспилотников сбили над Черным морем
16 беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2025
16 беспилотников сбили над Черным морем
Российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T07:14
2025-09-04T07:14
2025-09-04T07:28
черное море
министерство обороны рф
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/07/1119232317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23dfa6f08e5d5cab7406448f751527db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, с полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами сбили 46 вражеских БПЛА.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о массированной атаке на регион. За ночь беспилотники пытались атаковать Новошахтинск, Каменск, Семикаракорск, Миллеровский, Тарасовский, Красносулинский, Дубовский и Шолоховский районы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотникаАтака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены домаПять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/07/1119232317_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_ecb69fe98ab56190f1bca31bd40a8322.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
16 беспилотников сбили над Черным морем
Над Черным морем уничтожили 16 беспилотников ВСУ
07:14 04.09.2025 (обновлено: 07:28 04.09.2025)