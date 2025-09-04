Рейтинг@Mail.ru
16 беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2025
16 беспилотников сбили над Черным морем
Российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщает Минобороны.По данным военного ведомства, с полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами сбили 46 вражеских БПЛА.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 беспилотника над территорией Ростовской области, 16 – над акваторией Черного моря, четыре – над Краснодарским краем и два – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о массированной атаке на регион. За ночь беспилотники пытались атаковать Новошахтинск, Каменск, Семикаракорск, Миллеровский, Тарасовский, Красносулинский, Дубовский и Шолоховский районы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую попытку атаки украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, с полуночи до 6 часов утра 4 сентября над регионами сбили 46 вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 беспилотника над территорией Ростовской области, 16 – над акваторией Черного моря, четыре – над Краснодарским краем и два – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.
Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о массированной атаке на регион. За ночь беспилотники пытались атаковать Новошахтинск, Каменск, Семикаракорск, Миллеровский, Тарасовский, Красносулинский, Дубовский и Шолоховский районы.
