https://crimea.ria.ru/20250903/vtoroy-etap-programmy-zemskiy-rabotnik-kultury-startuet-v-krymu-1149177041.html

Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму

Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму

В Крыму с 8 сентября по 10 октября пройдет второй этап конкурсного отбора участников программы "Земский работник культуры", сообщает заместитель председателя... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T15:40

2025-09-03T15:40

2025-09-03T15:40

программа "земский работник культуры"

крым

новости крыма

михаил назаров

общество

минкульт крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111427/21/1114272112_0:476:5188:3394_1920x0_80_0_0_5cdde7c3fcd875e9155cbd230867ef65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с 8 сентября по 10 октября пройдет второй этап конкурсного отбора участников программы "Земский работник культуры", сообщает заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.Он напомнил, что победители смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей за переезд на работу в сельские населенные пункты, поселки или малые города с численностью до 50 тысяч человек.Программа реализуется в регионе впервые в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она направлена на поддержку специалистов культурной сферы и развитие культурной жизни в небольших населенных пунктах.Он отметил, что один кандидат может подать документы только на одну вакантную должность из утвержденного перечня. Вся информация о программе и список должностей размещены на сайте министерства культуры Крыма.Ранее сообщалось, что в январе следующего года в Крыму стартует программа "Земский тренер".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеКогда в Крыму запустят программу "Земский тренер"Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

программа "земский работник культуры", крым, новости крыма, михаил назаров, общество, минкульт крыма