Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
В Крыму с 8 сентября по 10 октября пройдет второй этап конкурсного отбора участников программы "Земский работник культуры", сообщает заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с 8 сентября по 10 октября пройдет второй этап конкурсного отбора участников программы "Земский работник культуры", сообщает заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.Он напомнил, что победители смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей за переезд на работу в сельские населенные пункты, поселки или малые города с численностью до 50 тысяч человек.Программа реализуется в регионе впервые в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она направлена на поддержку специалистов культурной сферы и развитие культурной жизни в небольших населенных пунктах.Он отметил, что один кандидат может подать документы только на одну вакантную должность из утвержденного перечня. Вся информация о программе и список должностей размещены на сайте министерства культуры Крыма.Ранее сообщалось, что в январе следующего года в Крыму стартует программа "Земский тренер".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеКогда в Крыму запустят программу "Земский тренер"Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму

В Крыму стартует второй этап отбора специалистов по программе "Земский работник культуры"

15:40 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтреставрированное здание Дома культуры села Мазанка Симферопольского района
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с 8 сентября по 10 октября пройдет второй этап конкурсного отбора участников программы "Земский работник культуры", сообщает заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров.
Он напомнил, что победители смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей за переезд на работу в сельские населенные пункты, поселки или малые города с численностью до 50 тысяч человек.
Программа реализуется в регионе впервые в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она направлена на поддержку специалистов культурной сферы и развитие культурной жизни в небольших населенных пунктах.
"Кто может стать участником конкурсного отбора? Граждане Российской Федерации, работники с высшим или средним специальным образованием, соответствующим квалификационным требованиям к вакантной должности, выпускники организаций высшего или профессионального образования, проживающие или работающие за пределами населенного пункта, в котором планируют работать, не получавшие выплату по программе ранее", – перечислил Назаров.
Он отметил, что один кандидат может подать документы только на одну вакантную должность из утвержденного перечня. Вся информация о программе и список должностей размещены на сайте министерства культуры Крыма.
Ранее сообщалось, что в январе следующего года в Крыму стартует программа "Земский тренер".
