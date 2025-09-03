https://crimea.ria.ru/20250903/vtb-bolee-chem-vtroe-rasshirit-geografiyu-vyezdnogo-servisa-1149168723.html

ВТБ более чем втрое расширит географию выездного сервиса

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. ВТБ до конца года увеличит масштаб выездного обслуживания более чем в три раза и охватит 128 миллионов россиян, сообщает пресс-служба банка.Как рассказал на ВЭФ-2025 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, всего в первом полугодии число клиентов, которые воспользовались услугой доставки, удвоилось по сравнению с прошлым годом до 2,8 миллиона человек."Выездной сервис перестал быть нишевым продуктом и стал массовым запросом по всей России. Банк активно инвестирует в его развитие, чтобы до конца года доставку смог оформить почти каждый житель страны. Особенно важно это для Дальнего Востока с его непростыми логистическими условиями – именно там выездной сервис дает людям удобство и скорость. Удваивая наше присутствие в этом регионе, мы охватим пять миллионов человек, а масштабирование сети логистических центров позволит выстроить эффективную операционную модель управления и быстрее доставлять услуги даже в самые труднодоступные места", – сказал Брейтенбихер.До конца года банк также расширит число логистических центров, которые координируют все процессы выездного сервиса. Новые подразделения откроются в Луганске, Новороссийске, Ханты-Мансийске и других городах, а их общее число превысит 130 по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

