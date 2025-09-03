Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина на парад в Пекине и стрельба в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Визит Путина на парад в Пекине и стрельба в Крыму: главное за день
Визит Путина на парад в Пекине и стрельба в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Визит Путина на парад в Пекине и стрельба в Крыму: главное за день
Президент РФ Владимир Путин посетил военный парад в Пекине – как прошло мероприятие и какие заявления он сделал после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
2025-09-03
2025-09-03T22:33
главное за день
крым
в мире
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149184103_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_f05ab41a4b968c654b9d4f4ad3967d53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин посетил военный парад в Пекине – как прошло мероприятие и какие заявления он сделал после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Из-за падения боеприпаса на станцию в Ростовской области задерживаются 26 поездов. Правительство направило еще 100 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи. В минкурортов Крыма рассказали об уровне бронирования отелей в сентябре. В Симферополе произошел конфликт со стрельбой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Пекине прошел военный парадВ Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин.Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут. В памятных мероприятиях приняли участие 45 военных расчетов. На это событие приехали 26 глав иностранных государств и правительств. Китай продемонстрировал вооружения нового поколения, в том числе палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.Главные заявления Путина в ПекинеПрезидент России Владимир Путин в среду провел пресс-конференцию по итогам визита в КНР. Российский лидер ответил на вопросы, касающиеся урегулирования на Украине, развития Шанхайской организации сотрудничества и по другим темам.Президент заявил, что Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. По его словам, РФ в первую очередь борется за права русскоязычных людей на освобожденных территориях, а безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности Российской Федерации.Также Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву, если глава киевского режима готов с ним встретиться.Российский лидер также прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По его словам, все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают.Отвечая на вопрос о перспективах скорого завершения конфликта, российский лидер напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву прекратить боевые действия и вывести войска с юго-востока Украины. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от предложений после давления со стороны западных стран. Глава государства добавил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но РФ готова решить поставленные задачи военным путем.Президент России Владимир Путин также заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине. А различные попытки представить ШОС как конфронтационную Западу организацию не состоятельны.Оценивая заявления своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россия, КНР и КНДР якобы планировали в Пекине заговор против США, Путин заявил, что Трамп не лишен юмора.ЧП в Ростовской области: задерживаются 26 поездов26 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за атаки беспилотников на Ростовскую область. Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, один из беспилотников упал на крышу здания станции.По данным Российских железных дорог, максимальное отставание составов от графика составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам.В пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" рассказали, что задержки есть и в движении крымских поездов: пять составов "Таврии" отстают от графика до 2,5 часов.На льготную ипотеку выделили 100 миллиардовПравительство России дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки.Из общей суммы 53,4 млрд рублей направят на субсидирование "Семейной ипотеки" под 6% для граждан, имеющих детей; 9,6 миллиарда – на "Дальневосточную и арктическую ипотеки" под 2%. Еще 37,4 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам "Льготной ипотеки", которая завершилась 1 июля 2024-го.Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мостуБольше 35 тысяч литров воды, сотни случаев оказания помощи и обеспечение комфортной прохладной обстановки во время ожидания в очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Такие промежуточные итоги подвели сотрудники Российского Красного Креста. Волонтеры отработали в Керчи больше трех недель.Центр помощи развернули во время самых пиковых нагрузок. В некоторые августовские дни, чтобы попасть на досмотровые комплексы Крымского моста, автотуристы ожидали больше четырех часов. Пробка растягивалась до 15 километров.Все это время специалисты Красного Креста дежурили на автоподходах. Было организовано несколько пунктов выдачи воды, места отдыха, обеспечена работа психолога и детской комнаты.Отдых в Крыму осенью – как загружены отелиКрым стал лидером по росту турпотока в стране, при этом уровень бронирований на сентябрь по-прежнему высокий и достигает 78%."Средний уровень бронирования отелей и санаториев на данный момент составляет на сентябрь – 64 %, при этом первая декада уже забронирована на 78 %, вторая декада – 70 %, третья – 55 %. Бронировки на октябрь составляют 44 %. Традиционно выше загрузка санаториев, по некоторым объектам она достигает 100%", – привел статистику глава минкурортов республики Сергей Ганзий.В Симферополе произошел конфликт со стрельбойВ Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице.Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. В них автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Инцидент произошел в Симферополе на улице Бородина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
главное за день, крым, в мире, общество, новости
Визит Путина на парад в Пекине и стрельба в Крыму: главное за день

Визит Путина на парад в Пекине и конфликт со стрельбой в Крыму – главное за день

22:33 03.09.2025
 
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин посетил военный парад в Пекине – как прошло мероприятие и какие заявления он сделал после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Из-за падения боеприпаса на станцию в Ростовской области задерживаются 26 поездов. Правительство направило еще 100 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи. В минкурортов Крыма рассказали об уровне бронирования отелей в сентябре. В Симферополе произошел конфликт со стрельбой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Пекине прошел военный парад

В Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин.
Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут. В памятных мероприятиях приняли участие 45 военных расчетов. На это событие приехали 26 глав иностранных государств и правительств. Китай продемонстрировал вооружения нового поколения, в том числе палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.
Главные заявления Путина в Пекине

Президент России Владимир Путин в среду провел пресс-конференцию по итогам визита в КНР. Российский лидер ответил на вопросы, касающиеся урегулирования на Украине, развития Шанхайской организации сотрудничества и по другим темам.
Президент заявил, что Россия никогда не ставила вопрос о том, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории. По его словам, РФ в первую очередь борется за права русскоязычных людей на освобожденных территориях, а безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности Российской Федерации.
Также Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву, если глава киевского режима готов с ним встретиться.
Российский лидер также прокомментировал ситуацию в зоне проведения спецоперации. По его словам, все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают.
Отвечая на вопрос о перспективах скорого завершения конфликта, российский лидер напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву прекратить боевые действия и вывести войска с юго-востока Украины. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от предложений после давления со стороны западных стран. Глава государства добавил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но РФ готова решить поставленные задачи военным путем.
Президент России Владимир Путин также заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине. А различные попытки представить ШОС как конфронтационную Западу организацию не состоятельны.
Оценивая заявления своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россия, КНР и КНДР якобы планировали в Пекине заговор против США, Путин заявил, что Трамп не лишен юмора.
ЧП в Ростовской области: задерживаются 26 поездов

26 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за атаки беспилотников на Ростовскую область. Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, один из беспилотников упал на крышу здания станции.
По данным Российских железных дорог, максимальное отставание составов от графика составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам.
В пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" рассказали, что задержки есть и в движении крымских поездов: пять составов "Таврии" отстают от графика до 2,5 часов.
На льготную ипотеку выделили 100 миллиардов

Правительство России дополнительно выделило более 100 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки.
Из общей суммы 53,4 млрд рублей направят на субсидирование "Семейной ипотеки" под 6% для граждан, имеющих детей; 9,6 миллиарда – на "Дальневосточную и арктическую ипотеки" под 2%. Еще 37,4 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам "Льготной ипотеки", которая завершилась 1 июля 2024-го.
Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту

Больше 35 тысяч литров воды, сотни случаев оказания помощи и обеспечение комфортной прохладной обстановки во время ожидания в очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Такие промежуточные итоги подвели сотрудники Российского Красного Креста. Волонтеры отработали в Керчи больше трех недель.
Центр помощи развернули во время самых пиковых нагрузок. В некоторые августовские дни, чтобы попасть на досмотровые комплексы Крымского моста, автотуристы ожидали больше четырех часов. Пробка растягивалась до 15 километров.
Все это время специалисты Красного Креста дежурили на автоподходах. Было организовано несколько пунктов выдачи воды, места отдыха, обеспечена работа психолога и детской комнаты.
Отдых в Крыму осенью – как загружены отели

Крым стал лидером по росту турпотока в стране, при этом уровень бронирований на сентябрь по-прежнему высокий и достигает 78%.
"Средний уровень бронирования отелей и санаториев на данный момент составляет на сентябрь – 64 %, при этом первая декада уже забронирована на 78 %, вторая декада – 70 %, третья – 55 %. Бронировки на октябрь составляют 44 %. Традиционно выше загрузка санаториев, по некоторым объектам она достигает 100%", – привел статистику глава минкурортов республики Сергей Ганзий.
В Симферополе произошел конфликт со стрельбой

В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице.
Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. В них автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Инцидент произошел в Симферополе на улице Бородина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
