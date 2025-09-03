В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны
В Симферополе прошли памятные мероприятия к 80-летию окончания Второй мировой войны
Траурный митинг в память окончания Второй мировой войны в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, как и по всей России, в эту среду проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией.
В Симферополе в честь памятных дат возложили цветы к Вечному огню на мемориале "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина и почтили павших минутой молчания.
Стратегическая Маньчжурская наступательная операция Красной армии началась 9 августа и завершилась 2 сентября 1945 года полным разгромом миллионной Квантунской армии и капитуляцией Японии, как союзника фашистской Германии.
