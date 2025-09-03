Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны
В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны
В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны
В Крыму, как и по всей России, в эту среду проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской... РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, как и по всей России, в эту среду проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. В Симферополе в честь памятных дат возложили цветы к Вечному огню на мемориале "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина и почтили павших минутой молчания.Стратегическая Маньчжурская наступательная операция Красной армии началась 9 августа и завершилась 2 сентября 1945 года полным разгромом миллионной Квантунской армии и капитуляцией Японии, как союзника фашистской Германии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе отметили 80-летний юбилей окончания Второй мировой войны

В Симферополе прошли памятные мероприятия к 80-летию окончания Второй мировой войны

11:26 03.09.2025
 
Траурный митинг в память окончания Второй мировой войны в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, как и по всей России, в эту среду проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией.
В Симферополе в честь памятных дат возложили цветы к Вечному огню на мемориале "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина и почтили павших минутой молчания.
Стратегическая Маньчжурская наступательная операция Красной армии началась 9 августа и завершилась 2 сентября 1945 года полным разгромом миллионной Квантунской армии и капитуляцией Японии, как союзника фашистской Германии.
