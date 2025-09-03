В Севастополе завершился заезд "Созидание" форума "Истоки"

https://crimea.ria.ru/20250903/v-sevastopole-zavershilsya-zaezd-sozidanie-foruma-istoki-1149189855.html

2025-09-03T23:10

2025-09-03T23:10

2025-09-03T23:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" завершился заезд "Созидание" молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы "Росмолодежь.Форумы", сообщает пресс-служба организаторов.С 27 августа по 2 сентября в нем приняли участие 170 молодых творцов из 45 регионов России и Абхазии. Организатором выступил Роспатриотцентр Росмолодежи.Заезд был посвящен теме "Искусство настоящего времени". Участниками стали художники, музыканты, хореографы, дизайнеры, организаторы культурных проектов, студенты творческих вузов и представители креативных индустрий.Особое внимание было уделено будущему креативных индустрий. Сенатор РФ Ольга Щетинина, гендиректор "Таврида.АРТ" Ксения Артемьева и профессор Международной академии архитектуры Иван Носков обсудили с участниками перспективы развития отрасли.Участникам представили специальное издание "Искусство настоящего времени 2022–2025", подготовленное арт-кластером "Таврида". В блоке, посвященном исторической памяти, прозвучал рассказ о проекте "1418 шагов к Великой Победе". Также были представлены авторские инициативы – среди них проект "Словографика" художника Петра Скляра и образовательная программа "Осмысленное чтение".Итогом работы стал многожанровый гала-концерт "Сохраняя прошлое, создаем будущее" на сцене амфитеатра "Грифон-Арена", а также проектные концепции будущего молодежного городка в Севастополе.Заезд "Созидание" был реализован при поддержке Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви, музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", правительства Севастополя, арт-кластера "Таврида.АРТ" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход".Форум "Истоки" проводится с 2022 года по поручению Президента РФ. В 2023 году в Псковской области открылся круглогодичный образовательный центр, а в 2024-м форум получил вторую площадку в Севастополе. В 2025 году планируется участие двух тысяч молодых людей в проектах "Истоков".РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами форума "Истоки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победителиДень российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости КрымЛегенды миравзглядом иллюстратора из Крыма: художник Даша Субботина

