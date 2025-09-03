https://crimea.ria.ru/20250903/v-sevastopole-shkolnik-otpravil-aferistam-ukrasheniya-mamy-na-35-mln-1149166640.html

В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн

В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн

севастополь

мошенничество

полиция севастополя

умвд россии по севастополю

происшествия

дети

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский девятиклассник несколько дней тайно общался с мошенниками и отправил им ювелирные украшения матери на 3,5 миллиона рублей. Как сообщает в среду пресс-служба полиции города, украшения удалось вернуть.По данным правоохранителей, сначала пятнадцатилетний школьник получил в мессенджере ссылку на тестирование якобы от образовательной платформы и прошел тест. Далее последовало SMS-сообщение с пин-кодом и звонок от "следователя ФСБ" с сообщением о том, что прямо сейчас мошенники пытаются взломать аккаунт ребенка в госуслугах. Испуганный подросток продиктовал пин-код и продолжил общение со "следователем".В итоге странное поведение подростка заметила его мать, забрала у сына телефон с перепиской и обратилась в полицию. Ювелирные украшение успели остановить в Москве, сейчас они направляются обратно к владелице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами вОдноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обманаПорядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат ГосдумыНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей

