В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн

В Севастополе школьник отправил аферистам украшения матери на 3,5 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский девятиклассник несколько дней тайно общался с мошенниками и отправил им ювелирные украшения матери на 3,5 миллиона рублей. Как сообщает в среду пресс-служба полиции города, украшения удалось вернуть.
По данным правоохранителей, сначала пятнадцатилетний школьник получил в мессенджере ссылку на тестирование якобы от образовательной платформы и прошел тест. Далее последовало SMS-сообщение с пин-кодом и звонок от "следователя ФСБ" с сообщением о том, что прямо сейчас мошенники пытаются взломать аккаунт ребенка в госуслугах. Испуганный подросток продиктовал пин-код и продолжил общение со "следователем".
"За несколько дней неизвестные убедили школьника, что если он расскажет о произошедшем родителям, то его мама сильно пострадает, и предложили решение проблемы: описать все имущество, которое есть у родителей, чтобы его задекларировать. Так девятиклассник и поступил, но "следователь" потребовал немедленно выслать все украшения на декларацию с помощью службы доставки в другой город", – рассказали в полиции.
В итоге странное поведение подростка заметила его мать, забрала у сына телефон с перепиской и обратилась в полицию. Ювелирные украшение успели остановить в Москве, сейчас они направляются обратно к владелице.
