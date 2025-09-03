Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/v-sevastopole-shkolnik-otpravil-aferistam-ukrasheniya-mamy-na-35-mln-1149166640.html
В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн
В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн
Севастопольский девятиклассник несколько дней тайно общался с мошенниками и отправил им ювелирные украшения матери на 3,5 миллиона рублей. Как сообщает в среду... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T20:41
2025-09-03T20:41
севастополь
мошенничество
полиция севастополя
умвд россии по севастополю
происшествия
дети
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cadc6fb662d75963bffcb8eb2c3863d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский девятиклассник несколько дней тайно общался с мошенниками и отправил им ювелирные украшения матери на 3,5 миллиона рублей. Как сообщает в среду пресс-служба полиции города, украшения удалось вернуть.По данным правоохранителей, сначала пятнадцатилетний школьник получил в мессенджере ссылку на тестирование якобы от образовательной платформы и прошел тест. Далее последовало SMS-сообщение с пин-кодом и звонок от "следователя ФСБ" с сообщением о том, что прямо сейчас мошенники пытаются взломать аккаунт ребенка в госуслугах. Испуганный подросток продиктовал пин-код и продолжил общение со "следователем".В итоге странное поведение подростка заметила его мать, забрала у сына телефон с перепиской и обратилась в полицию. Ювелирные украшение успели остановить в Москве, сейчас они направляются обратно к владелице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами вОдноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обманаПорядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат ГосдумыНе пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_231f71b374397d9ae12340ee71711524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мошенничество, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, происшествия, дети, новости севастополя
В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн

В Севастополе школьник отправил аферистам украшения матери на 3,5 миллиона рублей

20:41 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Севастопольский девятиклассник несколько дней тайно общался с мошенниками и отправил им ювелирные украшения матери на 3,5 миллиона рублей. Как сообщает в среду пресс-служба полиции города, украшения удалось вернуть.
По данным правоохранителей, сначала пятнадцатилетний школьник получил в мессенджере ссылку на тестирование якобы от образовательной платформы и прошел тест. Далее последовало SMS-сообщение с пин-кодом и звонок от "следователя ФСБ" с сообщением о том, что прямо сейчас мошенники пытаются взломать аккаунт ребенка в госуслугах. Испуганный подросток продиктовал пин-код и продолжил общение со "следователем".
"За несколько дней неизвестные убедили школьника, что если он расскажет о произошедшем родителям, то его мама сильно пострадает, и предложили решение проблемы: описать все имущество, которое есть у родителей, чтобы его задекларировать. Так девятиклассник и поступил, но "следователь" потребовал немедленно выслать все украшения на декларацию с помощью службы доставки в другой город", – рассказали в полиции.
В итоге странное поведение подростка заметила его мать, забрала у сына телефон с перепиской и обратилась в полицию. Ювелирные украшение успели остановить в Москве, сейчас они направляются обратно к владелице.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами вОдноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обмана
Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
 
СевастопольМошенничествоПолиция СевастополяУМВД России по СевастополюПроисшествиядетиНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
20:41В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн
20:06Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00
19:45Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
19:23Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
19:19Первые беспилотные катера подключили к единой системе "ЭРА-ГЛОНАСС"
18:58Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам
18:23Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине
17:48В Ялте мужчина напал с туристическим ножом на незнакомца
17:12Путин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственность
17:09Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
17:03Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
16:56Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву
16:34Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля
16:02Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ
15:51Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток
15:40Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
15:32"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
14:54Новости СВО: Киев потерял десятки складов и тысячи солдат за сутки
14:37Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
Лента новостейМолния