В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.Захарова напомнила, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и предлагает все формы политического урегулирования."Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования", – заявила официальный представитель МИД РФ.Она подчеркнула, что Киев и его европейские спонсоры при этом отвергают возможность каких-либо компромиссов по украинскому урегулированию."Несмотря на посреднические усилия администрации Трампа и его личные усилия – я думаю, что нет сомнения в том, что они демонстрируют искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса, – но, несмотря на это, киевский режим, и, конечно, его западноевропейские, натоцентричные спонсоры саму кооперабельность необходимую не демонстрируют. Во-первых, они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов", – заявила Мария Захарова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".Переговоры Путина и ТрампаВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо". Лидер РФ об итогах встречи на Аляске в этот день говорил на совещании в Кремле.Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на УкраинеРоссия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – ПутинРоссия и Китай готовы укреплять сотрудничество

