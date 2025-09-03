https://crimea.ria.ru/20250903/v-mid-sdelali-zayavlenie-o-novom-etape-peregovorov-rossii-i-ssha-1149162256.html
В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T08:34
2025-09-03T08:34
2025-09-03T08:34
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
мария захарова
политика
внешняя политика
сша
переговоры
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110897/58/1108975800_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_5eaf57f17e5a84f8e56bd468019b6845.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.Захарова напомнила, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и предлагает все формы политического урегулирования."Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования", – заявила официальный представитель МИД РФ.Она подчеркнула, что Киев и его европейские спонсоры при этом отвергают возможность каких-либо компромиссов по украинскому урегулированию."Несмотря на посреднические усилия администрации Трампа и его личные усилия – я думаю, что нет сомнения в том, что они демонстрируют искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса, – но, несмотря на это, киевский режим, и, конечно, его западноевропейские, натоцентричные спонсоры саму кооперабельность необходимую не демонстрируют. Во-первых, они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов", – заявила Мария Захарова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".Переговоры Путина и ТрампаВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо". Лидер РФ об итогах встречи на Аляске в этот день говорил на совещании в Кремле.Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на УкраинеРоссия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – ПутинРоссия и Китай готовы укреплять сотрудничество
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110897/58/1108975800_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fa86fb005ed03e1db99425a15fbd875a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, политика, внешняя политика, сша, переговоры, новости
В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
Россия и США обсуждают дату и время следующего этапа переговоров – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки согласовывают место и дату следующего раунда переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас идет согласование даты и места проведения следующего переговорного раунда", – сказала дипломат РИА Новости на ВЭФ.
При этом она отметила, что сроки нового раунда переговоров России и Украины зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах.
Захарова напомнила, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и предлагает все формы политического урегулирования.
"Наша страна последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и делает это с самого начала, предлагает все формы и возможности политического урегулирования", – заявила официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что Киев и его европейские спонсоры при этом отвергают возможность каких-либо компромиссов по украинскому урегулированию.
"Несмотря на посреднические усилия администрации Трампа и его личные усилия – я думаю, что нет сомнения в том, что они демонстрируют искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса, – но, несмотря на это, киевский режим, и, конечно, его западноевропейские, натоцентричные спонсоры саму кооперабельность необходимую не демонстрируют. Во-первых, они отвергают даже возможность каких-либо компромиссов, при этом не имея на это никаких оснований на поле сражения и с точки зрения каких-то морально-этических подходов", – заявила Мария Захарова.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
Переговоры Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три"
. Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал
конфликт на Украине трагедией, а
переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил
перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил
Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил
, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил
на вопрос об усилении давления на Россию и призвал
уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо". Лидер РФ об итогах встречи на Аляске в этот день говорил на совещании в Кремле
.
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил
, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал
, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: