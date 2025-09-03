В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители

https://crimea.ria.ru/20250903/v-evpatorii-zavershilsya-festival-solnechnyy-ostrov-nazvany-pobediteli-1149187932.html

В Евпатории подвели итоги VII Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", сообщает глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T21:05

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149187821_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30871b13c333891a19e8f40300f7d169.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории подвели итоги VII Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", сообщает глава администрации города Александр Юрьев.Показы фильмов и встречи с актерами и режиссерами проходили на различных площадках Евпатории и прилегающих поселков.По словам Юрьева, лучшим анимационным фильмом конкурсной программы стал "Лунтик. Возвращение домой" студии "Мельница". Победителем в категории художественных фильмов признана картина "Артек. Сквозь столетия" режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна.Приз зрительских симпатий "Выбор евпаторийцев" получили сразу два проекта — полнометражный художественный фильм "Каруза" режиссера Ивана Харатьяна и анимационная лента "Ганзель и Гретель. Миссия „Спящая красавица“" Владимира Николаева.Ранее сообщали, что Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в ЕвпаторииРоссияневыбирают Крым для кинопутешествийДень российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым

