https://crimea.ria.ru/20250903/v-evpatorii-zavershilsya-festival-solnechnyy-ostrov-nazvany-pobediteli-1149187932.html
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
В Евпатории подвели итоги VII Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", сообщает глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T21:05
2025-09-03T21:05
2025-09-03T21:05
кино
евпатория
крым
культура
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149187821_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30871b13c333891a19e8f40300f7d169.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории подвели итоги VII Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", сообщает глава администрации города Александр Юрьев.Показы фильмов и встречи с актерами и режиссерами проходили на различных площадках Евпатории и прилегающих поселков.По словам Юрьева, лучшим анимационным фильмом конкурсной программы стал "Лунтик. Возвращение домой" студии "Мельница". Победителем в категории художественных фильмов признана картина "Артек. Сквозь столетия" режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна.Приз зрительских симпатий "Выбор евпаторийцев" получили сразу два проекта — полнометражный художественный фильм "Каруза" режиссера Ивана Харатьяна и анимационная лента "Ганзель и Гретель. Миссия „Спящая красавица“" Владимира Николаева.Ранее сообщали, что Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в ЕвпаторииРоссияневыбирают Крым для кинопутешествийДень российского кино – интересные факты в инфографике РИА Новости Крым
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149187821_27:0:1164:853_1920x0_80_0_0_31c51a8d356bb09d21fd03ac9e3febb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, евпатория, крым, культура, общество, новости крыма
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров" – объявлены победители кинофорума
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории подвели итоги VII Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", сообщает глава администрации города Александр Юрьев.
"Солнечный остров" подарил Евпатории четыре насыщенных и ярких дня, наполненных искусством, талантом, интересными встречами и хорошим отечественным кино", – написал он в своем Telegram-канале.
Показы фильмов и встречи с актерами и режиссерами проходили на различных площадках Евпатории и прилегающих поселков.
По словам Юрьева, лучшим анимационным фильмом конкурсной программы стал "Лунтик. Возвращение домой" студии "Мельница". Победителем в категории художественных фильмов признана картина "Артек. Сквозь столетия" режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна.
Приз зрительских симпатий "Выбор евпаторийцев" получили сразу два проекта — полнометражный художественный фильм "Каруза" режиссера Ивана Харатьяна и анимационная лента "Ганзель и Гретель. Миссия „Спящая красавица“" Владимира Николаева.
"Благодарю организаторов за то, что реализуете такой важный и нужный проект именно в Евпатории! Для нас это праздник, который мы с радостью встречаем каждый год!", – заключил глава.
Ранее сообщали, что Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов
. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: