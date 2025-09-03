Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
В Евпатории подвели итоги VII Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", сообщает глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории подвели итоги VII Открытого фестиваля детского и семейного кино "Солнечный остров", сообщает глава администрации города Александр Юрьев.
"Солнечный остров" подарил Евпатории четыре насыщенных и ярких дня, наполненных искусством, талантом, интересными встречами и хорошим отечественным кино", – написал он в своем Telegram-канале.
Показы фильмов и встречи с актерами и режиссерами проходили на различных площадках Евпатории и прилегающих поселков.
По словам Юрьева, лучшим анимационным фильмом конкурсной программы стал "Лунтик. Возвращение домой" студии "Мельница". Победителем в категории художественных фильмов признана картина "Артек. Сквозь столетия" режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна.
Приз зрительских симпатий "Выбор евпаторийцев" получили сразу два проекта — полнометражный художественный фильм "Каруза" режиссера Ивана Харатьяна и анимационная лента "Ганзель и Гретель. Миссия „Спящая красавица“" Владимира Николаева.
"Благодарю организаторов за то, что реализуете такой важный и нужный проект именно в Евпатории! Для нас это праздник, который мы с радостью встречаем каждый год!", – заключил глава.
Ранее сообщали, что Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Туристы едут на ЮБК, чтобы увидеть места, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех".
