https://crimea.ria.ru/20250903/v-armyanske-i-okrestnykh-selakh-ogranichat-vodosnabzhenie-iz-za-remonta-1149188427.html

В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта

В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 03.09.2025

В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта

В Армянске и близлежащих населенных пунктах в ночь на 5 сентября ожидается понижение водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает глава администрации города... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T21:36

2025-09-03T21:36

2025-09-03T21:36

василий телиженко

армянск

вода

вода крыма

вода в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:191:3076:1922_1920x0_80_0_0_ffc005c5206bc6291c64aa54d0ffec1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Армянске и близлежащих населенных пунктах в ночь на 5 сентября ожидается понижение водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает глава администрации города Василий Телиженко.Телиженко уточнил, что места для подвоза воды будут определены и объявлены дополнительно.Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормамРеконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этапКогда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе

армянск

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий телиженко, армянск, вода, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, крым