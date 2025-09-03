https://crimea.ria.ru/20250903/v-armyanske-i-okrestnykh-selakh-ogranichat-vodosnabzhenie-iz-za-remonta-1149188427.html
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта
В Армянске и близлежащих населенных пунктах в ночь на 5 сентября ожидается понижение водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает глава администрации города... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T21:36
2025-09-03T21:36
2025-09-03T21:36
василий телиженко
армянск
вода
вода крыма
вода в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:191:3076:1922_1920x0_80_0_0_ffc005c5206bc6291c64aa54d0ffec1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Армянске и близлежащих населенных пунктах в ночь на 5 сентября ожидается понижение водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает глава администрации города Василий Телиженко.Телиженко уточнил, что места для подвоза воды будут определены и объявлены дополнительно.Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормамРеконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этапКогда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
армянск
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_80b2abc353af5707eee486d9c43cec4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий телиженко, армянск, вода, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, крым
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта
В Армянске и трех селах поблизости ночью 4 сентября ограничат водоснабжение для ремонта