В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта
В Армянске и близлежащих населенных пунктах в ночь на 5 сентября ожидается понижение водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает глава администрации города... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T21:36
2025-09-03T21:36
василий телиженко
армянск
вода
вода крыма
вода в крыму
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Армянске и близлежащих населенных пунктах в ночь на 5 сентября ожидается понижение водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает глава администрации города Василий Телиженко.Телиженко уточнил, что места для подвоза воды будут определены и объявлены дополнительно.Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах.
армянск
крым
василий телиженко, армянск, вода, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, крым
В Армянске и окрестных селах ограничат водоснабжение из-за ремонта

В Армянске и трех селах поблизости ночью 4 сентября ограничат водоснабжение для ремонта

21:36 03.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Армянске и близлежащих населенных пунктах в ночь на 5 сентября ожидается понижение водоснабжения из-за ремонтных работ, сообщает глава администрации города Василий Телиженко.

"По информации Красноперекопского филиала ГУП РК "Вода Крыма" сообщаем, что с 23 часов 00 минут 04.09.2025 года ориентировочно до 10 часов 00 минут 05.09.2025 года, в связи с ремонтными работами будет понижено водоснабжение в Армянске и селах Волошино, Суворово, Перекоп", – говорится в публикации.

Телиженко уточнил, что места для подвоза воды будут определены и объявлены дополнительно.
Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах.
