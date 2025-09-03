Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура

https://crimea.ria.ru/20250903/udar-po-ukraine-segodnya-unichtozhena-toplivnaya-infrastruktura-1149171408.html

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного и топливного комплексов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного и топливного комплексов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в военном ведомстве.Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУНа Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов

