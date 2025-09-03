Рейтинг@Mail.ru
Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура
Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного и топливного комплексов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T13:26
2025-09-03T13:37
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
удары по украине
украина
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного и топливного комплексов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в военном ведомстве.Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.
украина
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, удары по украине, украина, потери всу
Удар по Украине сегодня: уничтожена топливная инфраструктура

Групповым ударом по Украине сегодня поражены объекты оборонки и топливного комплекса

13:26 03.09.2025 (обновлено: 13:37 03.09.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного и топливного комплексов на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в военном ведомстве.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.
