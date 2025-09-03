Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с президентом РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным

Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным

19:23 03.09.2025 (обновлено: 20:08 03.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Скоро у меня будет беседа с ним, я узнаю, что мы будем делать", - заявил Трамп на встрече с коллегой из Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с президентом РФ.
Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине
 
