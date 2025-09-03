https://crimea.ria.ru/20250903/tramp-zayavil-chto-vskore-nameren-peregovorit-s-putinym-1149186763.html
Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
2025-09-03T19:23
2025-09-03T19:23
2025-09-03T20:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с президентом РФ.
19:23 03.09.2025 (обновлено: 20:08 03.09.2025)