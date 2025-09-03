Рейтинг@Mail.ru
Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток
Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток
Полиция установила личность одного из участников инцидента со стрельбой, который произошел в Симферополе. Им оказался 17-летний парень. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T15:51
2025-09-03T16:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Полиция установила личность одного из участников инцидента со стрельбой, который произошел в Симферополе. Им оказался 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Ранее сообщалось, что крымские правоохранители начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице.Кроме того, прокуратура Крыма взяла под контроль проведение проверки и установление обстоятельств конфликта в крымской столице, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства."По имеющимся сведениям, конфликт произошел 29 августа 2025 года в районе улицы Бородина, в ходе которого один из молодых людей выстрелил в оппонентов из пистолета", - уточнили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток

Одним из участников конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток - МВД

15:51 03.09.2025 (обновлено: 16:10 03.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Полиция установила личность одного из участников инцидента со стрельбой, который произошел в Симферополе. Им оказался 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Ранее сообщалось, что крымские правоохранители начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице.
"Сотрудниками полиции г. Симферополя установлена личность одного из участников инцидента, произошедшего накануне на ул. Бородина. Подросток, 2008 года рождения, доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура Крыма взяла под контроль проведение проверки и установление обстоятельств конфликта в крымской столице, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
"По имеющимся сведениям, конфликт произошел 29 августа 2025 года в районе улицы Бородина, в ходе которого один из молодых людей выстрелил в оппонентов из пистолета", - уточнили в прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
