симферополь, происшествия, новости крыма, крым, мвд по республике крым
Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток
Одним из участников конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток - МВД
15:51 03.09.2025 (обновлено: 16:10 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Полиция установила личность одного из участников инцидента со стрельбой, который произошел в Симферополе. Им оказался 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Ранее сообщалось, что крымские правоохранители начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли
семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице.
"Сотрудниками полиции г. Симферополя установлена личность одного из участников инцидента, произошедшего накануне на ул. Бородина. Подросток, 2008 года рождения, доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура Крыма взяла под контроль проведение проверки и установление обстоятельств конфликта в крымской столице, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
"По имеющимся сведениям, конфликт произошел 29 августа 2025 года в районе улицы Бородина, в ходе которого один из молодых людей выстрелил в оппонентов из пистолета", - уточнили в прокуратуре.
