Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Полиция установила личность одного из участников инцидента со стрельбой, который произошел в Симферополе. Им оказался 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Ранее сообщалось, что крымские правоохранители начали проверку информации о том, что неизвестные расстреляли семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице.Кроме того, прокуратура Крыма взяла под контроль проведение проверки и установление обстоятельств конфликта в крымской столице, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства."По имеющимся сведениям, конфликт произошел 29 августа 2025 года в районе улицы Бородина, в ходе которого один из молодых людей выстрелил в оппонентов из пистолета", - уточнили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

