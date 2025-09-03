Рейтинг@Mail.ru
Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/shufutinskogo-vnesli-v-mirotvorets-za-poezdku-v-krym-1149162617.html
Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T08:49
2025-09-03T08:49
украина
в мире
крым
михаил шуфутинский
новости
"миротворец"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110990/34/1109903484_0:0:2876:1618_1920x0_80_0_0_944bd162a0c1fcad0d85354a488b628c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.Данные российского певца внесены на сайт в апреле 2017 года, уточнили в публикации.Ранее стало известно, что американский режиссер Вуди Аллен оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Известного американца обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии", а также в "сознательном участии в российском мероприятии", и в том, что он "похвалил российское кино".Кроме того 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Действия владельцев сайта "Миротворец" также критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никита Михалков объявлен в розыск СБУМое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на УкраинеПереобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110990/34/1109903484_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_febec89e9a9e77fa56d7c13ebdd2e98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, крым, михаил шуфутинский, новости, "миротворец", новости
Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым

Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым

08:49 03.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

"Согласно данным сайта, в базу Шуфутинский внесен за "нарушение государственной границы Украины", в частности за то, что выезжал в Крым "с нарушением украинского законодательства", – сказано в сообщении.

Данные российского певца внесены на сайт в апреле 2017 года, уточнили в публикации.
Ранее стало известно, что американский режиссер Вуди Аллен оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Известного американца обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии", а также в "сознательном участии в российском мероприятии", и в том, что он "похвалил российское кино".
Кроме того 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек".
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
Действия владельцев сайта "Миротворец" также критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
Мое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на Украине
Переобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"
 
УкраинаВ миреКрымМихаил ШуфутинскийНовости"Миротворец"Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын
08:49Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
08:34В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
08:20Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
08:02Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
08:01Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
07:4480 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
07:21Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения
07:15Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника
07:07Финальный аккорд: 80 лет назад разгромом Японии завершилась мировая война
06:41ЧП в Ростовской области: из-за боеприпаса задерживаются 26 поездов
06:29Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад
05:57Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:27За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
22:52Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день
22:32Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
22:21Двоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Лента новостейМолния