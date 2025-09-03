https://crimea.ria.ru/20250903/shufutinskogo-vnesli-v-mirotvorets-za-poezdku-v-krym-1149162617.html
Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.Данные российского певца внесены на сайт в апреле 2017 года, уточнили в публикации.Ранее стало известно, что американский режиссер Вуди Аллен оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Известного американца обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии", а также в "сознательном участии в российском мероприятии", и в том, что он "похвалил российское кино".Кроме того 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Действия владельцев сайта "Миротворец" также критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
"Согласно данным сайта, в базу Шуфутинский внесен за "нарушение государственной границы Украины", в частности за то, что выезжал в Крым "с нарушением украинского законодательства", – сказано в сообщении.
Данные российского певца внесены на сайт в апреле 2017 года, уточнили в публикации.
Ранее стало известно, что американский режиссер Вуди Аллен оказался
в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Известного американца обвиняют в "публичной поддержке российской агрессии", а также в "сознательном участии в российском мероприятии", и в том, что он "похвалил российское кино".
Кроме того 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных
обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек".
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
Действия владельцев сайта "Миротворец" также критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
