Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку

Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку

Житель Запорожской области получил пожизненный срок за передачу сведений Киеву о дислокации российских военных в Токмаке.

2025-09-03T11:51

2025-09-03T11:51

2025-09-03T11:51

запорожская область

токмак

происшествия

приговор

правосудие

суд

прокуратура республики крым

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области получил пожизненный срок за передачу сведений Киеву о дислокации российских военных в Токмаке. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в последствии по заданным координатам ВСУ нанесли удар, в результате которого погибли российские военнослужащие.По данным прокуратуры, мужчина состоял в сообществе, целями которого являлись шпионаж и диверсии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России на территории Запорожской области. Находясь в Токмакском районе, он передал куратору координаты дислокации зенитно-ракетной установки с геолокационными данными.Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к пожизненному заключению с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонииШпионивший в пользу Киева крымчанин получил 13 лет колонииСледил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену

запорожская область

токмак

2025

Новости

ru-RU

запорожская область, токмак, происшествия, приговор, правосудие, суд, прокуратура республики крым, новости