Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку
Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку
Житель Запорожской области получил пожизненный срок за передачу сведений Киеву о дислокации российских военных в Токмаке. Как сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T11:51
2025-09-03T11:51
запорожская область
токмак
происшествия
приговор
правосудие
суд
прокуратура республики крым
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области получил пожизненный срок за передачу сведений Киеву о дислокации российских военных в Токмаке. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в последствии по заданным координатам ВСУ нанесли удар, в результате которого погибли российские военнослужащие.По данным прокуратуры, мужчина состоял в сообществе, целями которого являлись шпионаж и диверсии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России на территории Запорожской области. Находясь в Токмакском районе, он передал куратору координаты дислокации зенитно-ракетной установки с геолокационными данными.Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к пожизненному заключению с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима.
запорожская область
токмак
РИА Новости Крым
Новости
запорожская область, токмак, происшествия, приговор, правосудие, суд, прокуратура республики крым, новости
Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку

Житель Запорожской области получил пожизненный срок за координацию атаки на военных РФ

11:51 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области получил пожизненный срок за передачу сведений Киеву о дислокации российских военных в Токмаке. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в последствии по заданным координатам ВСУ нанесли удар, в результате которого погибли российские военнослужащие.
По данным прокуратуры, мужчина состоял в сообществе, целями которого являлись шпионаж и диверсии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России на территории Запорожской области.
Находясь в Токмакском районе, он передал куратору координаты дислокации зенитно-ракетной установки с геолокационными данными.
"17 мая 2023 года был нанесен ракетно-бомбовый удар по позициям Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которого погибли трое российских военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка", – проинформировали в надзорном ведомстве.
Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к пожизненному заключению с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима.
