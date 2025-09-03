Шпион Киева получил пожизненное за координацию атаки ВСУ по Токмаку

https://crimea.ria.ru/20250903/shpion-kieva-poluchil-pozhiznennoe-za-koordinatsiyu-ataki-vsu-po-tokmaku-1149168329.html
запорожская область
токмак
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области получил пожизненный срок за передачу сведений Киеву о дислокации российских военных в Токмаке. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в последствии по заданным координатам ВСУ нанесли удар, в результате которого погибли российские военнослужащие.По данным прокуратуры, мужчина состоял в сообществе, целями которого являлись шпионаж и диверсии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России на территории Запорожской области. Находясь в Токмакском районе, он передал куратору координаты дислокации зенитно-ракетной установки с геолокационными данными.Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к пожизненному заключению с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима.
запорожская область
токмак
Житель Запорожской области получил пожизненный срок за координацию атаки на военных РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Запорожской области получил пожизненный срок за передачу сведений Киеву о дислокации российских военных в Токмаке. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в последствии по заданным координатам ВСУ нанесли удар, в результате которого погибли российские военнослужащие.
По данным прокуратуры, мужчина состоял в сообществе, целями которого являлись шпионаж и диверсии. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России на территории Запорожской области.
Находясь в Токмакском районе, он передал куратору координаты дислокации зенитно-ракетной установки с геолокационными данными.
"17 мая 2023 года был нанесен ракетно-бомбовый удар по позициям Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которого погибли трое российских военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка", – проинформировали в надзорном ведомстве.
Запорожский областной суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к пожизненному заключению с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима.
