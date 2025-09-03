Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20250903/putin-rasskazal-o-nastuplenii-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1149180512.html
2025-09-03T17:09
2025-09-03T17:09
2025-09-03T17:24
Путин: все российские группировки в зоне СВО успешно наступают на всех направлениях
17:09 03.09.2025 (обновлено: 17:24 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
"Все группировки Вооруженных Сил России на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, практически на всех направлениях", – отметил глава государства.
На фоне этого украинская сторона пытается "затыкать дыры", перебрасывая наиболее боеспособные части с одних участков линии боевого соприкосновения на другие, что свидетельствует о сокращении ее резервов, подчеркнул Путин. По его словам, боеспособность подразделений противника снижается и их укомплектованность не превышает 47-48%. Ситуация, по словам президента, достигла "критической черты".
В то же время он добавил, что расслабляться нельзя, а характер боевых действий остается сложным и жестким, поэтому прогнозы делать преждевременно.
Отвечая на вопрос о перспективах скорого завершения конфликта, российский лидер напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву прекратить боевые действия и вывести войска с юго-востока Украины. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от предложений после давления со стороны западных стран.
"Тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу", – сказал Путин.
Глава государства добавил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но РФ готова и решить поставленные задачи военным путем.
