Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T17:09
2025-09-03T17:24
россия
новости сво
владимир путин (политик)
китай
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.На фоне этого украинская сторона пытается "затыкать дыры", перебрасывая наиболее боеспособные части с одних участков линии боевого соприкосновения на другие, что свидетельствует о сокращении ее резервов, подчеркнул Путин. По его словам, боеспособность подразделений противника снижается и их укомплектованность не превышает 47-48%. Ситуация, по словам президента, достигла "критической черты".В то же время он добавил, что расслабляться нельзя, а характер боевых действий остается сложным и жестким, поэтому прогнозы делать преждевременно.Отвечая на вопрос о перспективах скорого завершения конфликта, российский лидер напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву прекратить боевые действия и вывести войска с юго-востока Украины. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от предложений после давления со стороны западных стран. Глава государства добавил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но РФ готова и решить поставленные задачи военным путем.
россия
китай
РИА Новости Крым
Новости
россия, новости сво, владимир путин (политик), китай, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

Путин: все российские группировки в зоне СВО успешно наступают на всех направлениях

17:09 03.09.2025 (обновлено: 17:24 03.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппировка войск "Центр"
Группировка войск Центр - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

"Все группировки Вооруженных Сил России на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, практически на всех направлениях", – отметил глава государства.

На фоне этого украинская сторона пытается "затыкать дыры", перебрасывая наиболее боеспособные части с одних участков линии боевого соприкосновения на другие, что свидетельствует о сокращении ее резервов, подчеркнул Путин. По его словам, боеспособность подразделений противника снижается и их укомплектованность не превышает 47-48%. Ситуация, по словам президента, достигла "критической черты".
В то же время он добавил, что расслабляться нельзя, а характер боевых действий остается сложным и жестким, поэтому прогнозы делать преждевременно.
Отвечая на вопрос о перспективах скорого завершения конфликта, российский лидер напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву прекратить боевые действия и вывести войска с юго-востока Украины. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от предложений после давления со стороны западных стран.
"Тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу", – сказал Путин.
Глава государства добавил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но РФ готова и решить поставленные задачи военным путем.
