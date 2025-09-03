https://crimea.ria.ru/20250903/putin-rasskazal-o-nastuplenii-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1149180512.html

Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

Все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T17:09

2025-09-03T17:09

2025-09-03T17:24

россия

новости сво

владимир путин (политик)

китай

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179387_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_3fb296641eef2496562b443895478b66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Все группировки Вооруженных сил России на всех направлениях успешно наступают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.На фоне этого украинская сторона пытается "затыкать дыры", перебрасывая наиболее боеспособные части с одних участков линии боевого соприкосновения на другие, что свидетельствует о сокращении ее резервов, подчеркнул Путин. По его словам, боеспособность подразделений противника снижается и их укомплектованность не превышает 47-48%. Ситуация, по словам президента, достигла "критической черты".В то же время он добавил, что расслабляться нельзя, а характер боевых действий остается сложным и жестким, поэтому прогнозы делать преждевременно.Отвечая на вопрос о перспективах скорого завершения конфликта, российский лидер напомнил, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву прекратить боевые действия и вывести войска с юго-востока Украины. Однако, по его словам, украинская сторона отказалась от предложений после давления со стороны западных стран. Глава государства добавил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но РФ готова и решить поставленные задачи военным путем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - ПутинПутин пригласил Зеленского на встречу в Москву ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, владимир путин (политик), китай, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)