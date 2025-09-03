Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву
Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T16:56
2025-09-03T17:41
россия
новости
украина
владимир путин (политик)
политика
переговоры
видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.В то же время он отметил, что конституция Украины не предусматривает никаких способов продления полномочий президента страны по истечению пятилетнего срока.Однако для того, чтобы провести такой референдум, необходимо отменить военное положение, подчеркнул российский лидер. И как только военное положение будет отменено, на Украине необходимо проводить выборы.
россия
украина
россия, новости, украина, владимир путин (политик), политика, переговоры, видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

"Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Дональд (президент США Дональд Трамп – ред.) попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", – сказал Путин.

В то же время он отметил, что конституция Украины не предусматривает никаких способов продления полномочий президента страны по истечению пятилетнего срока.
"Что нужно сделать тогда действующим властям (Украины - ред.), если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования?.. Они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдумах", - сказал Путин.
Однако для того, чтобы провести такой референдум, необходимо отменить военное положение, подчеркнул российский лидер. И как только военное положение будет отменено, на Украине необходимо проводить выборы.
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
 
