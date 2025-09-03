https://crimea.ria.ru/20250903/putin-priglasil-zelenskogo-na-vstrechu-v-moskvu-1149179301.html

Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.В то же время он отметил, что конституция Украины не предусматривает никаких способов продления полномочий президента страны по истечению пятилетнего срока.Однако для того, чтобы провести такой референдум, необходимо отменить военное положение, подчеркнул российский лидер. И как только военное положение будет отменено, на Украине необходимо проводить выборы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине

