Путин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственность
Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.
2025-09-03T17:12
2025-09-03T17:12
2025-09-03T17:33
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/06/1146233316_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f9af7bb90ae6e46d81d933c7df2765dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.

"Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине", - сказал Путин журналистам.

И добавил: "Что имею ввиду? Напомню, говорил уже неоднократно, в 2014 году министры трех европейских стран приехали в Киев и поставили свои подписи под документом, который, по сути, являлся соглашением между действующей властью, между президентом Януковичем тогда и оппозицией. И в соответствии с этой договоренностью все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться по конституционному полю, мирным путем, правовым путем. А буквально там через день или на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт".

Президент России напомнил, что сразу после этого начались события и в Крыму.

"Сразу после этого киевский режим принял боевые действия с использованием бронетехники, авиации против мирного населения тех регионов Украины, которые с этим госпереворотом не согласились. А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами и фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений", - отметил Путин.

По его словам, в той трагедии, которая происходит, виноваты те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности.
Путин об обвинениях Мерца: неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию
17:12 03.09.2025 (обновлено: 17:33 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.
"Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине", - сказал Путин журналистам.
И добавил: "Что имею ввиду? Напомню, говорил уже неоднократно, в 2014 году министры трех европейских стран приехали в Киев и поставили свои подписи под документом, который, по сути, являлся соглашением между действующей властью, между президентом Януковичем тогда и оппозицией. И в соответствии с этой договоренностью все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться по конституционному полю, мирным путем, правовым путем. А буквально там через день или на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт".
Президент России напомнил, что сразу после этого начались события и в Крыму.
"Сразу после этого киевский режим принял боевые действия с использованием бронетехники, авиации против мирного населения тех регионов Украины, которые с этим госпереворотом не согласились. А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами и фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений", - отметил Путин.
По его словам, в той трагедии, которая происходит, виноваты те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности.
"Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг нее события и никак не реагирует, - таких вещей мы никогда допускать не будем", - заключил Путин.
