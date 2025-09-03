https://crimea.ria.ru/20250903/putin-ob-obvineniyakh-mertsa-popytka-snyat-s-zapada-otvetstvennost-1149181261.html

Путин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственность

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине. 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине.И добавил: "Что имею ввиду? Напомню, говорил уже неоднократно, в 2014 году министры трех европейских стран приехали в Киев и поставили свои подписи под документом, который, по сути, являлся соглашением между действующей властью, между президентом Януковичем тогда и оппозицией. И в соответствии с этой договоренностью все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться по конституционному полю, мирным путем, правовым путем. А буквально там через день или на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт". Президент России напомнил, что сразу после этого начались события и в Крыму. "Сразу после этого киевский режим принял боевые действия с использованием бронетехники, авиации против мирного населения тех регионов Украины, которые с этим госпереворотом не согласились. А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами и фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений", - отметил Путин.По его словам, в той трагедии, которая происходит, виноваты те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - ПутинПутин пригласил Зеленского на встречу в МосквуПутин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

