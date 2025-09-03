https://crimea.ria.ru/20250903/pogoda-v-krymu-v-sredu-1149061870.html
Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T00:01
2025-09-03T00:01
2025-09-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_ee7a169d88af655f7a6d65e760111f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28…+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250902/magnitnaya-burya-zemlyu-budet-shtormit-dva-dnya-1149136457.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ae5d1354f709e8478499095fb2e0d5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.