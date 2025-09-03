https://crimea.ria.ru/20250903/pogoda-v-krymu-v-sredu-1149061870.html

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 03.09.2025

В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28…+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.

2025

