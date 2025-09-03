Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/pogoda-v-krymu-v-sredu-1149061870.html
Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T00:01
2025-09-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_ee7a169d88af655f7a6d65e760111f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28…+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250902/magnitnaya-burya-zemlyu-budet-shtormit-dva-dnya-1149136457.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ae5d1354f709e8478499095fb2e0d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 03.09.2025
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков, лишь ночью местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Спутники на фоне Солнца
Вчера, 08:43
Магнитная буря: Землю будет штормить два дня
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:27За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
22:52Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день
22:32Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
22:21Двоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
21:48Как организовать режим дня школьника
21:31Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
21:14Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
20:55В Симферополе ограничат движение транспорта
20:39Золотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику
20:26Над Черным морем сбили украинские беспилотники
20:11Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
19:53Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
19:42Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
19:29Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
19:06В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
18:43В Крыму на дорогах погибли шесть детей
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
Лента новостейМолния