Рейтинг@Mail.ru
Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250903/pitevaya-voda-v-nekotorykh-rayonakh-kryma-ne-otvechaet-sanitarnym-normam-1149185588.html
Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам
Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам
В ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по ряду показателей, сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T18:58
2025-09-03T18:58
эксклюзивы риа новости крым
вода
вода крыма
вода в крыму
крым
новости крыма
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209883_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_8421a772e80430af32138991e91f0ffd.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по ряду показателей, сообщили РИА Новости Крым в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах. По данным ведомства, вода в этих населенных пунктах отличается повышенной жесткостью, минерализацией и содержанием хлоридов и сульфатов, что обусловлено природными особенностями состава подземных источников.Контроль за качеством воды осуществляется как в ходе плановых и внеплановых проверок ресурсоснабжающих организаций, так и в рамках социально-гигиенического мониторинга. Контрольные точки размещены во всех населенных пунктах республики, уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор также напомнил, что для доведения качества воды до нормативных показателей в быту можно использовать системы фильтрации – наливные (типа "кувшин") или проточные (установки обратного осмоса, картриджные, ультрафильтрационные и другие).Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этапВ Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаютсяКогда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209883_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_cccd3ffd10cc086c9b90776573918ea5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода, вода крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, роспотребнадзор
Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам

В Крыму в нескольких городах и районах вода из скважин не отвечает санитарным требованиям

18:58 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по ряду показателей, сообщили РИА Новости Крым в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах. По данным ведомства, вода в этих населенных пунктах отличается повышенной жесткостью, минерализацией и содержанием хлоридов и сульфатов, что обусловлено природными особенностями состава подземных источников.

"Мероприятия по улучшению качества питьевой воды реализуются в рамках регионального проекта "Чистая вода" в составе федерального проекта "Чистая вода". Для достижения указанной цели в настоящее время ведется строительство водопроводных очистных сооружений в Красноперекопске и проектирование водопроводных очистных сооружений в Первомайском", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Контроль за качеством воды осуществляется как в ходе плановых и внеплановых проверок ресурсоснабжающих организаций, так и в рамках социально-гигиенического мониторинга. Контрольные точки размещены во всех населенных пунктах республики, уточнили в ведомстве.
Роспотребнадзор также напомнил, что для доведения качества воды до нормативных показателей в быту можно использовать системы фильтрации – наливные (типа "кувшин") или проточные (установки обратного осмоса, картриджные, ультрафильтрационные и другие).
Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этап
В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются
Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВодаВода КрымаВода в КрымуКрымНовости КрымаРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05В Евпатории завершился фестиваль "Солнечный остров": названы победители
20:41В Севастополе школьник отправил аферистам украшения мамы на 3,5 млн
20:06Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00
19:45Полное лунное затмение: когда и где в Крыму можно увидеть
19:23Трамп заявил, что вскоре намерен переговорить с Путиным
19:19Первые беспилотные катера подключили к единой системе "ЭРА-ГЛОНАСС"
18:58Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам
18:23Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине
17:48В Ялте мужчина напал с туристическим ножом на незнакомца
17:12Путин об обвинениях Мерца: попытка снять с Запада ответственность
17:09Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
17:03Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
16:56Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву
16:34Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля
16:02Кабмин установил льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах РФ
15:51Участником конфликта со стрельбой в Симферополе оказался подросток
15:40Второй этап программы "Земский работник культуры" стартует в Крыму
15:32"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
14:54Новости СВО: Киев потерял десятки складов и тысячи солдат за сутки
14:37Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
Лента новостейМолния