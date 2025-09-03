Питьевая вода в некоторых районах Крыма не отвечает санитарным нормам

https://crimea.ria.ru/20250903/pitevaya-voda-v-nekotorykh-rayonakh-kryma-ne-otvechaet-sanitarnym-normam-1149185588.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма качество воды из скважин не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по ряду показателей, сообщили РИА Новости Крым в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Нарушения зафиксированы в Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах. По данным ведомства, вода в этих населенных пунктах отличается повышенной жесткостью, минерализацией и содержанием хлоридов и сульфатов, что обусловлено природными особенностями состава подземных источников.Контроль за качеством воды осуществляется как в ходе плановых и внеплановых проверок ресурсоснабжающих организаций, так и в рамках социально-гигиенического мониторинга. Контрольные точки размещены во всех населенных пунктах республики, уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор также напомнил, что для доведения качества воды до нормативных показателей в быту можно использовать системы фильтрации – наливные (типа "кувшин") или проточные (установки обратного осмоса, картриджные, ультрафильтрационные и другие).Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных в Малом Маяке выходит на завершающий этапВ Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаютсяКогда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
