Первые беспилотные катера подключили к единой системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

Первые беспилотные катера подключили к единой системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

2025-09-03T19:19

2025-09-03T19:19

2025-09-03T19:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Первые безэкипажные катера подключили к единой системе идентификации беспилотного транспорта, создаваемой на базе "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщил глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на полях ВЭФ.Он добавил, что подключение безэкипажных катеров подтвердило готовность единой системы идентификации к работе с беспилотным транспортом во всех средах – на земле, воде и в воздухе."Сегодня создаваемая по поручению президента РФ платформа протестирована на гражданской беспилотной авиации - подключено более 600 авиабеспилотников, и беспилотных грузовиков на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД - подключено более 60 автономных фур", - уточнил Райкевич.На базовом уровне единая система идентификации будет выполнять функцию онлайн-мониторинга движения, трекинга. Следующим шагом станет возможность предотвращения киберугроз и централизованного информирования.Для гражданской беспилотной авиации подключение к такой системе начнется с 1 марта 2026 года, добавил руководитель компании.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.За первый день работы форума открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации. Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников. На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников. Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников". Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн. На набережной гостей приветствовали представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

