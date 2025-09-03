https://crimea.ria.ru/20250903/novosti-svo-kiev-poteryal-desyatki-skladov-i-tysyachi-soldat-za-sutki-1149175168.html

Новости СВО: Киев потерял десятки складов и тысячи солдат за сутки

Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации за сутки потеряли около 1300 боевиков, 16 станций РЭБ и 19 складов с боеприпасами и материальными средствами. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации за сутки потеряли около 1300 боевиков, 16 станций РЭБ и 19 складов с боеприпасами и материальными средствами. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, разгромив украинских боевиков в Сумской области. Поражение противнику нанесено и на Харьковском направлении - возле Волчанска и Удов. На этой линии фронта ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, технику, вооружение. Также уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств, уточнили в военном ведомстве РФ.Подразделения группировки войск "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции, ослабив врага на территории Харьковской области и в ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в ДНР - бои шли в районах четырех населенных пунктов региона. В боях противник потерял свыше 200 боевиков, технику, вооружение, две станции РЭБ и два склада - с боеприпасами и материальными средствами.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение боевикам украинского режима в районах четырех населенных пунктов ДНР. На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили до 450 человек, унижены бронемашины, орудия артиллерии и станции радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продавили украинскую оборону, поразив ВСУ в районах трех населенных пунктов в Днепропетровской области. Потери ВСУ достигли 225 боевиков, сожжены бронемашина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение боевикам в районах трех сел в Херсонской области и двух населенных пунктов - в Запорожской. По информации российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 60 боевиков, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и склад материальных средств.Ранее в среду также сообщалось, что армия России нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного и топливного комплексов на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районахВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре УкраиныРешительное продвижение: Армия России освободила Федоровку

