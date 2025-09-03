https://crimea.ria.ru/20250903/neizvestnye-rasstrelyali-iz-pistoleta-semyu-v-krymu--nachala-proverka-1149168529.html

Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка

Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка

В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из травматического пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице. РИА Новости Крым, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из травматического пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. В них автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Инцидент произошел на улице Бородина.Это факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас правоохранители выясняют личности нарушителей и все обстоятельства конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

