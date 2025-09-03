https://crimea.ria.ru/20250903/neizvestnye-rasstrelyali-iz-pistoleta-semyu-v-krymu--nachala-proverka-1149168529.html
Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка
2025-09-03T12:02
2025-09-03T12:02
2025-09-03T12:33
крым
новости крыма
происшествия
оружие
симферополь
мвд по республике крым
12:02 03.09.2025 (обновлено: 12:33 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из травматического пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. В них автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Инцидент произошел на улице Бородина.
"Предварительно установлено, что несколько человек вблизи круглосуточного магазина по реализации алкоголя вели себя вызывающе и провоцировали прохожих. После того, как очевидцы сделали им замечание, один из правонарушителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двоих молодых мужчин. С различными травмами потерпевшие были доставлены в медучреждение", - сообщили в МВД.
Это факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас правоохранители выясняют личности нарушителей и все обстоятельства конфликта.
