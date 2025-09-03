Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка
Неизвестные расстреляли из пистолета семью в Крыму – начата проверка
В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из травматического пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T12:02
2025-09-03T12:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из травматического пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. В них автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Инцидент произошел на улице Бородина.Это факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас правоохранители выясняют личности нарушителей и все обстоятельства конфликта.
крым, новости крыма, происшествия, оружие, симферополь, мвд по республике крым
12:02 03.09.2025 (обновлено: 12:33 03.09.2025)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из травматического пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. В них автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Инцидент произошел на улице Бородина.

"Предварительно установлено, что несколько человек вблизи круглосуточного магазина по реализации алкоголя вели себя вызывающе и провоцировали прохожих. После того, как очевидцы сделали им замечание, один из правонарушителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двоих молодых мужчин. С различными травмами потерпевшие были доставлены в медучреждение", - сообщили в МВД.

Это факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас правоохранители выясняют личности нарушителей и все обстоятельства конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
