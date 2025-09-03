https://crimea.ria.ru/20250903/krymskiy-most-seychas-situatsiya-posle-priostanovki-dvizheniya-1149161530.html

Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения

Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения

У Крымского моста в настоящее время со стороны Краснодарского края начала скапливаться очередь перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T07:21

2025-09-03T07:21

2025-09-03T08:41

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688700_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_61ebe2074648f509b642a0a15642f971.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста в настоящее время со стороны Краснодарского края начала скапливаться очередь перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду более чем на час. С двух часов ночи пробки стали появляться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды в пробке стоят больше 50 авто.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма