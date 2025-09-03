Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения
У Крымского моста в настоящее время со стороны Краснодарского края начала скапливаться очередь перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста в настоящее время со стороны Краснодарского края начала скапливаться очередь перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду более чем на час. С двух часов ночи пробки стали появляться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды в пробке стоят больше 50 авто.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения

07:21 03.09.2025 (обновлено: 08:41 03.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста в настоящее время со стороны Краснодарского края начала скапливаться очередь перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду более чем на час. С двух часов ночи пробки стали появляться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды в пробке стоят больше 50 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 52 транспортных средства", – сказано в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
