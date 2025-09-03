https://crimea.ria.ru/20250903/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-2000-1149187488.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00
Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00 - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00
К вечеру среды проезд на Крымский мост с обеих сторон полностью свободен. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на...
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд на Крымский мост с обеих сторон полностью свободен. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду примерно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей. Уже в час дня в очереди находились почти 1000 транспортных средств.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
