Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00 - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00
Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00 - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00
К вечеру среды проезд на Крымский мост с обеих сторон полностью свободен. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T20:06
2025-09-03T20:06
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд на Крымский мост с обеих сторон полностью свободен. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду примерно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей. Уже в час дня в очереди находились почти 1000 транспортных средств.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00

Крымский мост сейчас - обстановка на 20.00

20:06 03.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. К вечеру среды проезд на Крымский мост с обеих сторон полностью свободен. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в публикации по состоянию на 20.00.
Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду примерно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей. Уже в час дня в очереди находились почти 1000 транспортных средств.
Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостТранспортКерчьКерченский проливТамань
 
