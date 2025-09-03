Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов
На подъездах к Крымскому мосту растет очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T13:05
2025-09-03T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов

13:05 03.09.2025 (обновлено: 13:10 03.09.2025)
 
Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.
Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
