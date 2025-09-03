https://crimea.ria.ru/20250903/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-13-chasov-1149171028.html

Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов

Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Крымский мост сейчас - обстановка на 13 часов

На подъездах к Крымскому мосту растет очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T13:05

2025-09-03T13:05

2025-09-03T13:10

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

крым

тамань

керчь

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88ce4e100c8d1ff63b4f777b5aa47863.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

тамань

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, тамань, керчь, керченский пролив