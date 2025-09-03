Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет
Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет
На подъездах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T09:28
2025-09-03T09:28
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет

Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани насчитывает 220 автомобилей

09:28 03.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.
Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТамань
 
