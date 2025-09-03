https://crimea.ria.ru/20250903/krymskiy-most-ochered-so-storony-tamani-rastet-1149163473.html

Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет

На подъездах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

