Крымский мост: очередь со стороны Тамани растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту растет очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено в ночь на среду ориентировочно на час. С двух часов ночи транспорт начал скапливаться с обеих сторон мостового перехода. К 7 утра среды на подъездах стояли больше 50 автомобилей.
Автолюбителям напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
