Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО

Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО

Больше 35 тысяч литров воды, сотни случаев оказания помощи и обеспечение комфортной прохладной обстановки во время ожидания в очереди перед досмотровыми... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T14:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Больше 35 тысяч литров воды, сотни случаев оказания помощи и обеспечение комфортной прохладной обстановки во время ожидания в очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Такие промежуточные итоги подвели сотрудники Красного Креста. Волонтеры отработали в Керчи больше трех недель, передает корреспондент РИА Новости Крым.Центр помощи развернули во время самых пиковых нагрузок. В некоторые августовские дни, чтобы попасть на досмотровые комплексы Крымского моста, автотуристы ожидали больше четырех часов. Пробка растягивалась до 15 километров.Все это время специалисты Красного Креста дежурили на автоподходах. Было организованно несколько пунктов выдачи воды. Кроме того, волонтеры принимали людей в самом центре, где были организованны места отдыха, работа психолога, детская комната.Отрабатывать приходилось разные, в том числе и непростые ситуации, подчеркнул волонтер. Так, в центр обратились родители с просьбой помочь сопроводить ребенка с ожогами второй степени."По договоренности с сотрудниками ДПС мы сопроводили их непосредственно к пункту досмотра, и семья продолжила дальше свой путь", – добавил Виталий Рыбьяков.Чтобы обеспечить такую комплексную работу, в Керчь из Москвы приехали несколько грузовиков с оборудованием. Комфорт и удобные условия пребывания на месте волонтеры создавали с помощью специального оборудования. Это десятки кондиционеров, приборов и прочих бытовых и технических вещей.О работе центра автотуристы узнавали через СМИ и соцсети. Также людям на автоподходах раздавали информационные листовки."Да, мы знали о работе Красного Креста. Мы подписаны на новостные каналы. Ребята, конечно, молодцы", – рассказал РИА Новости Крым один из автотуристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифрыБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха

