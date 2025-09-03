https://crimea.ria.ru/20250903/krasnyy-krest-podvel-itogi-raboty-na-krymskom-mostu-v-kerchi---video-1149174047.html
Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
Больше 35 тысяч литров воды, сотни случаев оказания помощи и обеспечение комфортной прохладной обстановки во время ожидания в очереди перед досмотровыми... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T14:37
2025-09-03T14:37
2025-09-03T14:37
крымский мост
очереди на крымском мосту
российский красный крест
видео
керчь
крым
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148671714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b08de7269eda87d84bc12a580a4980a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Больше 35 тысяч литров воды, сотни случаев оказания помощи и обеспечение комфортной прохладной обстановки во время ожидания в очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Такие промежуточные итоги подвели сотрудники Красного Креста. Волонтеры отработали в Керчи больше трех недель, передает корреспондент РИА Новости Крым.Центр помощи развернули во время самых пиковых нагрузок. В некоторые августовские дни, чтобы попасть на досмотровые комплексы Крымского моста, автотуристы ожидали больше четырех часов. Пробка растягивалась до 15 километров.Все это время специалисты Красного Креста дежурили на автоподходах. Было организованно несколько пунктов выдачи воды. Кроме того, волонтеры принимали людей в самом центре, где были организованны места отдыха, работа психолога, детская комната.Отрабатывать приходилось разные, в том числе и непростые ситуации, подчеркнул волонтер. Так, в центр обратились родители с просьбой помочь сопроводить ребенка с ожогами второй степени."По договоренности с сотрудниками ДПС мы сопроводили их непосредственно к пункту досмотра, и семья продолжила дальше свой путь", – добавил Виталий Рыбьяков.Чтобы обеспечить такую комплексную работу, в Керчь из Москвы приехали несколько грузовиков с оборудованием. Комфорт и удобные условия пребывания на месте волонтеры создавали с помощью специального оборудования. Это десятки кондиционеров, приборов и прочих бытовых и технических вещей.О работе центра автотуристы узнавали через СМИ и соцсети. Также людям на автоподходах раздавали информационные листовки."Да, мы знали о работе Красного Креста. Мы подписаны на новостные каналы. Ребята, конечно, молодцы", – рассказал РИА Новости Крым один из автотуристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифрыБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
https://crimea.ria.ru/20250812/kak-na-krymskom-mostu-rabotayut-punkty-pomoschi-avtoturistam---reportazh-1148674400.html
крымский мост
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148671714_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2990db71a6f83efe1f5a325c171105bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, российский красный крест, видео, керчь, крым, новости крыма
Красный Крест подвел итоги работы на Крымском мосту в Керчи - ВИДЕО
Волонтеры Красного Креста раздали 35 тысяч литров воды за три недели пред Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Больше 35 тысяч литров воды, сотни случаев оказания помощи и обеспечение комфортной прохладной обстановки во время ожидания в очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Такие промежуточные итоги подвели сотрудники Красного Креста. Волонтеры отработали в Керчи больше трех недель, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Центр помощи развернули
во время самых пиковых нагрузок. В некоторые августовские дни, чтобы попасть на досмотровые комплексы Крымского моста, автотуристы ожидали больше четырех часов. Пробка растягивалась до 15 километров.
Все это время специалисты Красного Креста дежурили на автоподходах. Было организованно несколько пунктов выдачи воды. Кроме того, волонтеры принимали людей в самом центре, где были организованны места отдыха, работа психолога, детская комната.
"Наши комнаты были оснащены кондиционерами. Более 100 семей посетили наш мобильный пункт для ожидания с маленькими детьми в пробке. И, пока водитель продвигался в пробке, мама с ребенком могли отдохнуть, поиграть, выпить холодной водички", – рассказал внештатный координатор Свердловского регионального отделения Красного Креста по реагированию на чрезвычайные ситуации Виталий Рыбьяков.
Отрабатывать приходилось разные, в том числе и непростые ситуации, подчеркнул волонтер. Так, в центр обратились родители с просьбой помочь сопроводить ребенка с ожогами второй степени.
"По договоренности с сотрудниками ДПС мы сопроводили их непосредственно к пункту досмотра, и семья продолжила дальше свой путь", – добавил Виталий Рыбьяков.
Чтобы обеспечить такую комплексную работу, в Керчь из Москвы приехали несколько грузовиков с оборудованием. Комфорт и удобные условия пребывания на месте волонтеры создавали с помощью специального оборудования. Это десятки кондиционеров, приборов и прочих бытовых и технических вещей.
"Группа у нас большая. Сюда в Керчь мы приехали со всей России. Это и Красноярск, и Новосибирск, и Махачкала, и Воронеж", – рассказала волонтер Красного Креста.
О работе центра автотуристы узнавали через СМИ и соцсети. Также людям на автоподходах раздавали
информационные листовки.
"Да, мы знали о работе Красного Креста. Мы подписаны на новостные каналы. Ребята, конечно, молодцы", – рассказал РИА Новости Крым один из автотуристов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: