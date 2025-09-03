https://crimea.ria.ru/20250903/kogda-dostroyat-vodoprovod-k-petrovskim-skalam-v-simferopole-1149167996.html

Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе

Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Водопроводные сети к Петровским высотам в Симферополе готовы уже почти на 60%, сообщили в Минстрое Крыма.Протяженность сетей превышает 31,5 километра, цена - 1,4 миллиарда рублей. Полный ввод в эксплуатацию планируют до декабря 2027 года. Специалисты используют пластиковые трубы, которые должны прослужить не менее 30 лет. На объекте трудятся 12 человек и 11 единиц спецтехники. По словам начальника отдела капстроительства Инвестстроя Республики Крым Сергея Коносова, по окончанию строительных работ водой обеспечат более двух тысяч абонентов. Параллельно подобные работы проводят в Бахчисарайском и Симферопольском районах.В поселке Айкаван протяженность сетей составляет 16,8 километров, их рассчитывают ввести в эксплуатацию к декабрю 2026 года. В Бахчисарайском районе строительная готовность объекта составляет 57%, запуск планируют до конца этого года.

