Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250903/kogda-dostroyat-vodoprovod-k-petrovskim-skalam-v-simferopole-1149167996.html
Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе
Водопроводные сети к Петровским высотам в Симферополе готовы уже почти на 60%, сообщили в Минстрое Крыма. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T11:30
2025-09-03T11:45
крым
новости крыма
вода в крыму
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
симферополь
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149167670_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_4b1e6ca366a227b7a852819991e7a279.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Водопроводные сети к Петровским высотам в Симферополе готовы уже почти на 60%, сообщили в Минстрое Крыма.Протяженность сетей превышает 31,5 километра, цена - 1,4 миллиарда рублей. Полный ввод в эксплуатацию планируют до декабря 2027 года. Специалисты используют пластиковые трубы, которые должны прослужить не менее 30 лет. На объекте трудятся 12 человек и 11 единиц спецтехники. По словам начальника отдела капстроительства Инвестстроя Республики Крым Сергея Коносова, по окончанию строительных работ водой обеспечат более двух тысяч абонентов. Параллельно подобные работы проводят в Бахчисарайском и Симферопольском районах.В поселке Айкаван протяженность сетей составляет 16,8 километров, их рассчитывают ввести в эксплуатацию к декабрю 2026 года. В Бахчисарайском районе строительная готовность объекта составляет 57%, запуск планируют до конца этого года.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, вода в крыму, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), симферополь, жкх крыма и севастополя
Когда достроят водопровод к Петровским скалам в Симферополе

Водопроводные сети к Петровским высотам в Симферополе готовы почти на 60% - Минстрой Крыма

11:30 03.09.2025 (обновлено: 11:45 03.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Водопроводные сети к Петровским высотам в Симферополе готовы уже почти на 60%, сообщили в Минстрое Крыма.
Протяженность сетей превышает 31,5 километра, цена - 1,4 миллиарда рублей. Полный ввод в эксплуатацию планируют до декабря 2027 года.

"На текущий момент выполнена "перемычка" магистрального водопровода от Аянского водовода, смонтированы водопроводные трубы магистрального и разводящего трубопровода, колодцы", - сообщили в ведомстве.

Специалисты используют пластиковые трубы, которые должны прослужить не менее 30 лет. На объекте трудятся 12 человек и 11 единиц спецтехники. По словам начальника отдела капстроительства Инвестстроя Республики Крым Сергея Коносова, по окончанию строительных работ водой обеспечат более двух тысяч абонентов.
Параллельно подобные работы проводят в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

"В Бахчисарайском районе - села Дачное и Тургеневка, в Симферополе - Петровские высоты. Также на этапе проектирования у нас объект водоснабжения в поселке Айкаван Симферопольского района", - пояснил начальник управления контроля и координации строительства Минстроя Крыма Александр Якобчак.

В поселке Айкаван протяженность сетей составляет 16,8 километров, их рассчитывают ввести в эксплуатацию к декабрю 2026 года. В Бахчисарайском районе строительная готовность объекта составляет 57%, запуск планируют до конца этого года.
