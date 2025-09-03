https://crimea.ria.ru/20250903/kakoy-segodnya-prazdnik-3-sentyabrya-1131056773.html

Какой сегодня праздник: 3 сентября

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 1189 году Ричард Львиное сердце стал королем Англии, а в 1950-ом завершился

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 1189 году Ричард Львиное сердце стал королем Англии, а в 1950-ом завершился первый в истории чемпионат "Формулы-1". Родились создатель легендарного автомобиля Фердинанд Порше и советский радиохимик Борис Курчатов. А еще этот день пользователи русского сегмента Интернета сделали шутливым Шуфутиновым днем.Что празднуют в РоссииВ этот день в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. День приурочен к дате завершения операции по освобождению заложников в школе Беслана.Также в нашей стране отмечается День окончания Второй мировой войны, хотя весь мир отмечает его накануне. В 2020 году было принято решение отмечать именно в эту дату, поскольку 3 сентября 1945 советские газеты опубликовали обращение Иосифа Сталина к народу, в котором говорилось о капитуляции Японии. Кроме того, 1800 советских воинов были награждены медалью "За победу над Японией", на обратной стороне которой стоит дата 3 сентября 1945 года.А еще 3 сентября – это "День, когда горят костры рябин" или Шуфутинов день. Все пользователи российского сегмента Интернета знают, о чем идет речь. История праздника уходит корнями в 1994 год, когда свет увидела пластинка Михаила Шуфутинского "Гуляй, душа" с треком "Третье сентября". Шуфутинов день связан с массой народных традиций: сегодня принято переворачивать календарь, смотреть на фото, закидывать друзей смешными мемами с портретом исполнителя песни и, конечно, петь.Именины 3 сентября у Вассы, Фаддея, Аврамия, Павла, Александра, Рафаила, Корнилия, Игнатия, Марфы.Знаменательные событияВ этот день в 1189 году Ричард Львиное сердце стал королем Англии. Кроме общеизвестного и героического прозвища было у Ричарда и второе – "Да и нет". Его правитель получил за нерешительность.3 сентября 1932 началось строительство канала, соединившего реки Волгу и Москву. Причиной строительства стал недостаток питьевой и технической воды из-за резкого роста населения столицы. Крупное гидротехническое сооружение протяженностью 128 километров было построено всего за пять лет.В 1950 году в этот день завершился первый в истории чемпионат "Формулы-1", победителем которого стал Джузеппе Фарина. На первых гонках он представлял команду Alfa Romeo. Спустя два года Джузеппе перейдет в легендарный гараж Ferrari. К сожалению, карьера первого победителя легендарной гонки была скоротечной: в 1954 году в Монце он попал в серьезную аварию.В этот день в 1967 году в Швеции настал "День Н": страна перешла на правостороннее движение. Из-за непривычности ситуации это привело к резкому снижению количества ДТП на улицах: водители стали максимально осторожными. Однако продлилось это недолго, и вскоре уже попривыкшие шведские водители вернули количество аварий к "нормативным показателям".Кто родился3 сентября 1875 года в Австро-Венгрии родился Фердинанд Порше, создатель легендарной автомобильной марки Porsche. В 1898 году он начал работу над первым в истории гибридным автомобилем, который час мог ехать без дозаправки. Во время Первой мировой войны, будучи главным конструктором компании Austro-Daimler, занимался разработкой не только гражданского, но и военного транспорта. В 1931 году он открыл конструкторское бюро Porsche и разработал Volksauto, прообраз VW Beetle ("Жука"). Во время Второй мировой войны опять вернулся к разработке военной техники. Стал создателем известного сверхтяжелого немецкого танка Maus, который так и не принял участие в боевых действиях и в целом оказался бесполезным. За сотрудничество с фашисткой Германией отсидел 20 месяцев в тюрьме. Обвинения были сняты в 1947 году. В 1951 он скончался от инсульта.В этот день 1946 года родился "Немец", "Гофман", "Мухомор"… актер Юрий Кузнецов, Заслуженный артист Российской Федерации, сыгравший несколько десятков ролей в кино. Известность Кузнецов получил после роли Семена Ароновича в фильме Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин". Однако первой культовой ролью стала роль бомжа Гофмана по прозвищу "Немец" в фильме Алексея Балабанова "Брат". Позже появился еще один персонаж, получивший широкую известность – начальник РУВД из сериала "Улицы разбитых фонарей", он же Мухомор. Эту роль он играл на протяжении 135 серий и еще в трех частях сериала "Опера. Хроники убойного отдела".Еще в этот день родились советский радиохимик Борис Курчатов, актер театра и кино, народный артист РФ Николай Бурляев, легенда панк-рока, один из создателей Sex Pistols Стивен Филипп Джонс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

