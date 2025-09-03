Рейтинг@Mail.ru
Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля
Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля
Больше 15 улиц Коктебеля остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Больше 15 улиц Коктебеля остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает "Крымэнерго".Обесточены также садовые товарищества "Волна" и "Коктебель". На месте аварии уже работают специалисты. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 3-х часов.
Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля

Часть Коктебеля осталась без света из-за аварии на линиях электропередачи

16:34 03.09.2025
 
Коктебель
Коктебель
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Больше 15 улиц Коктебеля остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение на улицах Арматлукская, Барахголь, Юнге, Гаврилова, Курортная, Ленина, Арендта, Шагинян, Македонского, Чуева, Цветаевой, Планерная, Пляжная, Приморская; переулок Школьный и прилегающие к ним улицы/переулки", – перечислили в организации.
Обесточены также садовые товарищества "Волна" и "Коктебель". На месте аварии уже работают специалисты. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 3-х часов.
