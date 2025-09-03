https://crimea.ria.ru/20250903/iz-za-avarii-na-setyakh-obestochena-chast-koktebelya-1149178391.html
Из-за аварии на сетях обесточена часть Коктебеля
Больше 15 улиц Коктебеля остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Больше 15 улиц Коктебеля остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщает "Крымэнерго".Обесточены также садовые товарищества "Волна" и "Коктебель". На месте аварии уже работают специалисты. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 3-х часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитНа Юге России установлен новый рекорд потребления электроэнергии
