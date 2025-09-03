https://crimea.ria.ru/20250903/esli-zelenskiy-gotov--pust-priezzhaet-glavnye-zayavleniya-putina-v-pekine-1149184767.html

Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине

Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Если Зеленский готов – пусть приезжает: главные заявления Путина в Пекине

Президент России Владимир Путин в среду провел пресс-конференцию по итогам визита в КНР. Российский лидер ответил на вопросы, касающиеся урегулирования на...

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду провел пресс-конференцию по итогам визита в КНР. Российский лидер ответил на вопросы, касающиеся урегулирования на Украине, развития Шанхайской организации сотрудничества и по другим темам. Главное – в подборке РИА Новости Крым.Украинское урегулированиеПо его словам, РФ в первую очередь борется за права русскоязычных людей на освобожденных территориях, а безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности Российской Федерации. При этом, по мнению президента, шансы договориться есть."Мне тем не менее представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. Я из этого исхожу. Тем более, что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", – сказал он.Также российский лидер пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, если тот готов с ним встретиться. В то же время он отметил, что конституция Украины не предусматривает никаких способов продления полномочий президента страны по истечению пятилетнего срока.Ситуация в зоне СВО"Все группировки Вооруженных Сил России на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, практически на всех направлениях", – отметил глава государства.При этом боеспособность подразделений противника снижается и их укомплектованность не превышает 47-48%. Ситуация, по словам президента, достигла "критической черты". На вопрос о настроениях военнослужащих в зоне спецоперации, президент ответил так:Результаты визита в Китай"Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд. Документы, которые были приняты, причем приняты всеми участниками, нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно", – продолжил Путин.Он пояснил, что инициатива направлена на позитив в работе между странами, которые собрались на саммит в Китае и возможными партнерами ШОС среди стран, которые на сегодняшний день пока не заявляют об этом партнерстве. Также президент особенно отметил единство всех собравшихся.Про заявления и действия ЗападаПрезидент России Владимир Путин также заявил, что обвинения канцлера ФРГ Фридриха Мерца - это неудачная попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине. А различные попытки представить ШОС как конфронтационную Западу организацию не состоятельны.Оценивая заявления своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россия, КНР и КНДР якобы планировали в Пекине заговор против США, Путин заявил, что Трамп не лишен юмора."Президент США не лишен юмора, все это хорошо знают. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам. Я могу вам сказать, и надеюсь, он это услышит: как это ни покажется странным, за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной никто никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", – заверил Путин.Он подчеркнул, что все без исключения его собеседники в Пекине поддержали встречу в Анкоридже и выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, России и других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС"Заговор" в Пекине – в Кремле ответили на обвинение ТрампаКонец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше

