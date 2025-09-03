https://crimea.ria.ru/20250903/15-chelovek-pogibli-i-desyatki-postradali-pri-avarii-funikulera-v-lissabone-1149189510.html

15 человек погибли и десятки пострадали при аварии фуникулера в Лиссабоне

2025-09-03T22:44

транспорт

в мире

новости

происшествия

португалия

лиссабон

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Как минимум 15 человека погибли и около двадцати получили травмы различной степени тяжести в результате схождения с рельсов фуникулера в центре Лиссабона, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.По предварительным данным, авария могла произойти из-за поломки троса. Вагон потерял устойчивость, врезался в здание, и полностью разрушился от столкновения. Точное число пассажиров на момент произошедшего пока неизвестно, однако вместимость фуникулера составляет 43 человека.На месте ЧП задействованы десятки сотрудников полиции и свыше двадцати бригад скорой помощи. Район огражден, пишет РИА Новости. В сети опубликованы видеозаписи, на которых видно, как люди покидают поврежденный вагон, а в небо поднимается столб дыма.Фуникулер Elevador da Glória связывает центр Лиссабона с районом Барриу‑Альту. Открытый в XIX веке, он в 2002 году был признан национальным памятником. Ежегодно его услугами пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим; он также призвал власти оперативно установить причины катастрофы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭСВ горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

