За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников

Над Крымом и Черным морем вечером во вторник средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, всего за указанный период РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем вечером во вторник средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, всего за указанный период над регионами РФ были ликвидированы 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.10 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, еще семь – над Ростовской областью, два – над Брянской и один – над Белгородской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

