За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
Над Крымом и Черным морем вечером во вторник средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, всего за указанный период РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T23:27
2025-09-02T23:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем вечером во вторник средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, всего за указанный период над регионами РФ были ликвидированы 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.10 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, еще семь – над Ростовской областью, два – над Брянской и один – над Белгородской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:27 02.09.2025 (обновлено: 23:37 02.09.2025)
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем вечером во вторник средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, всего за указанный период над регионами РФ были ликвидированы 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
10 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, еще семь – над Ростовской областью, два – над Брянской и один – над Белгородской, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
