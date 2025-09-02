https://crimea.ria.ru/20250902/za-tri-chasa-nad-krymom-i-chernym-morem-likvidirovali-17-bespilotnikov-1149159801.html
За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем вечером во вторник средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, всего за указанный период над регионами РФ были ликвидированы 27 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.10 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря, семь – над Крымом, еще семь – над Ростовской областью, два – над Брянской и один – над Белгородской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:27 02.09.2025 (обновлено: 23:37 02.09.2025)