Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны ликвидируют в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации. РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T16:07

2025-09-02T16:07

2025-09-02T15:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны ликвидируют в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

