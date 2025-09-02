Рейтинг@Mail.ru
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны ликвидируют в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T16:07
2025-09-02T15:58
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:26:1057:621_1920x0_80_0_0_35fdaceb3f63e46d87a63e5e3b212fdb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны ликвидируют в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы

Взрывы на Керченском полуострове – саперы на полигоне ликвидируют опасные предметы

16:07 02.09.2025
 
© Администрация Ленинского района КрымаУтилизация боеприпасов в Крыму
Утилизация боеприпасов в Крыму
© Администрация Ленинского района Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны ликвидируют в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.
"2 сентября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения, юго-западнее Багерово на Багеровском полигоне планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
