https://crimea.ria.ru/20250902/vzryvy-na-kerchenskom-poluostrove--na-poligone-rabotayut-sapery-1149148344.html
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны ликвидируют в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T16:07
2025-09-02T16:07
2025-09-02T15:58
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:26:1057:621_1920x0_80_0_0_35fdaceb3f63e46d87a63e5e3b212fdb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны ликвидируют в Ленинском районе Крыма. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_9031bb0c3e2f8b911fa96322d56c664a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
Взрывы на Керченском полуострове – саперы на полигоне ликвидируют опасные предметы