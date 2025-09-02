https://crimea.ria.ru/20250902/vs-rossii-nanesli-udary-po-portovoy-infrastrukture-ukrainy--1149142344.html

ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 02.09.2025

ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфруктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, а также предприятию по производству БПЛА.

2025-09-02T13:20

2025-09-02T13:20

2025-09-02T13:17

россия

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

взрывы на украине

вооруженные силы россии

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, а также предприятию по производству БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, прицельными ударами выведены из строя предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также повреждены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВОВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУРешительное продвижение: Армия России освободила Федоровку

2025

