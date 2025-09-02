Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/vs-rossii-nanesli-udary-po-portovoy-infrastrukture-ukrainy--1149142344.html
ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 02.09.2025
ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, а также предприятию по производству БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T13:20
2025-09-02T13:17
россия
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
взрывы на украине
вооруженные силы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, а также предприятию по производству БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, прицельными ударами выведены из строя предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также повреждены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВОВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУРешительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_43a8170d8724ebe3cc5e46394884686d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, взрывы на украине, вооруженные силы россии, новости сво
ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли удары по портам Украины и заводам по производству БПЛА

13:20 02.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, а также предприятию по производству БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, прицельными ударами выведены из строя предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также повреждены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
 
РоссияМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВзрывы на УкраинеВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
13:20ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
13:12Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
13:01Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
12:52В горах Крыма спасли двух женщин
12:34В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
12:19В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток
11:49Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
11:38В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
11:24Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
11:16Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
11:08Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
10:45Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
10:34Китай вводит безвизовый режим для россиян
10:26Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
10:19Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество
10:02В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
09:21Более 30 человек пострадали в ДТП в Крыму
09:15Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
08:43Магнитная буря: Землю будет штормить два дня
Лента новостейМолния