ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, а также предприятию по производству БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, прицельными ударами выведены из строя предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также повреждены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВОВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУРешительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
