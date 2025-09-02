Рейтинг@Mail.ru
В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
В Сочи три человека оказались в русле горной реки Мзымта после сброса воды на Краснополянской гидроэлектростанции. Как сообщает Южный региональный... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T12:34
2025-09-02T12:41
сочи
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
горы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Сочи три человека оказались в русле горной реки Мзымта после сброса воды на Краснополянской гидроэлектростанции. Как сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, все туристы спасены, одна из них передана медикам.По данным ведомства, от оператора службы 112 в спасательную службу МЧС поступила информация, что при сбросе воды на Краснополянской ГЭС ниже плотины потоком смыло девушку.
сочи
горы
сочи, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), горы
В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС

В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС

12:34 02.09.2025 (обновлено: 12:41 02.09.2025)
 
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РоссииВ Сочи из горной реки спасли трех человек
В Сочи из горной реки спасли трех человек
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Сочи три человека оказались в русле горной реки Мзымта после сброса воды на Краснополянской гидроэлектростанции. Как сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, все туристы спасены, одна из них передана медикам.
По данным ведомства, от оператора службы 112 в спасательную службу МЧС поступила информация, что при сбросе воды на Краснополянской ГЭС ниже плотины потоком смыло девушку.
"Спасатели обнаружили двух человек – парня и девушку – посередине реки, на камне. При помощи альпинистского снаряжения их эвакуировали на правый берег Мзымты. Медицинская помощь паре не потребовалась", – сказано в сообщении.
Возвращаясь со спасательных работ, дежурной смене поступил похожий вызов. По сообщению очевидца, человек держался за камень в русле реки и не мог самостоятельно выбраться на берег. Спасатели эвакуировали 40-летнюю женщину в безопасное место и передали врачам скорой помощи.
