В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС

2025-09-02T12:34

2025-09-02T12:34

2025-09-02T12:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Сочи три человека оказались в русле горной реки Мзымта после сброса воды на Краснополянской гидроэлектростанции. Как сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, все туристы спасены, одна из них передана медикам.По данным ведомства, от оператора службы 112 в спасательную службу МЧС поступила информация, что при сбросе воды на Краснополянской ГЭС ниже плотины потоком смыло девушку.Возвращаясь со спасательных работ, дежурной смене поступил похожий вызов. По сообщению очевидца, человек держался за камень в русле реки и не мог самостоятельно выбраться на берег. Спасатели эвакуировали 40-летнюю женщину в безопасное место и передали врачам скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человекВо время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиВ Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины

