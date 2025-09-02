Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Симферополе ограничат движение транспорта
В Симферополе ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Симферополе ограничат движение транспорта
В Симферополе 3 сентября ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T20:55
2025-09-02T20:55
симферополь
ограничение движения
новости крыма
крым
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе 3 сентября ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина. Об этом предупредили в администрации города.Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.На данном участке также будет запрещена парковка машин, будут дежурить машины эвакуатора. Власти просят жителей и гостей учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.
симферополь
крым
симферополь, ограничение движения, новости крыма, крым, транспорт
В Симферополе ограничат движение транспорта

В Симферополе ограничат движение транспорта 3 сентября

20:55 02.09.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе 3 сентября ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина. Об этом предупредили в администрации города.
Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 12:00 часов 3 сентября на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина)", – сказано в сообщении.

© Администрация СимферополяОграничение движения в Симферополе
Ограничение движения в Симферополе
© Администрация Симферополя
Ограничение движения в Симферополе
На данном участке также будет запрещена парковка машин, будут дежурить машины эвакуатора. Власти просят жителей и гостей учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.
СимферопольОграничение движенияНовости КрымаКрымТранспорт
 
