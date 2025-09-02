https://crimea.ria.ru/20250902/v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-transporta-1149066867.html
В Симферополе ограничат движение транспорта
В Симферополе ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Симферополе ограничат движение транспорта
В Симферополе 3 сентября ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T20:55
2025-09-02T20:55
2025-09-02T20:55
симферополь
ограничение движения
новости крыма
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_0:48:899:554_1920x0_80_0_0_f0d22323f72c15547d59fb4b4eafce4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе 3 сентября ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина. Об этом предупредили в администрации города.Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.На данном участке также будет запрещена парковка машин, будут дежурить машины эвакуатора. Власти просят жителей и гостей учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_5034b0e60f0962daf744881012e5c8c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, ограничение движения, новости крыма, крым, транспорт
В Симферополе ограничат движение транспорта
В Симферополе ограничат движение транспорта 3 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе 3 сентября ограничат движение транспорта в районе парка им. Гагарина. Об этом предупредили в администрации города.
Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
"Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 12:00 часов 3 сентября на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина)", – сказано в сообщении.
На данном участке также будет запрещена парковка машин, будут дежурить машины эвакуатора. Власти просят жителей и гостей учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.