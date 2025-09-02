Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-voennyy-organizovyval-nezakonnye-reysy-na-samoletakh-vks-rf-1149157082.html
В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
Фигурант уголовного дела, связанного с перевозкой гражданских лиц на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, арестован Севастопольским гарнизонным... РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T19:06
2025-09-02T19:06
новости севастополя
воздушно-космические силы (вкс)
происшествия
севастополь
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Фигурант уголовного дела, связанного с перевозкой гражданских лиц на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, арестован Севастопольским гарнизонным военным судом, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Севастополя и УСД в г. Севастополе.Так, перевозка граждан осуществлялась по маршрутам Севастополь – Ростов-на-Дону – Москва, стоимость незаконного путешествия гражданам, являвшимся взяткодателями, в среднем обходилась в 25 000 – 30 000 рублей в одну сторону, проинформировали в суде.Как следует из материалов досудебного производства, 22 августа один из сотрудников правоохранительных органов был задержан в Москве по подозрению в получении взятки. 24 августа постановлением судьи Севастопольского гарнизонного военного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в уголовную коллегию Южного окружного военного суда, через Севастопольский гарнизонный военный суд, отметили в пресс- службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
новости севастополя, воздушно-космические силы (вкс), происшествия, севастополь, суд
В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ

В Севастополе арестовали военного за организацию незаконных рейсов в самолетах ВКС России

19:06 02.09.2025
 
© Пресс-служба ВДВ / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76
© Пресс-служба ВДВ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Фигурант уголовного дела, связанного с перевозкой гражданских лиц на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, арестован Севастопольским гарнизонным военным судом, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Севастополя и УСД в г. Севастополе.
"Военнослужащий подозревается в организации совместно с иными лицами за денежное вознаграждение незаконных перелетов гражданских лиц на воздушных судах военно-транспортной авиации ВКС России, не имевших права на такие перевозки", – сообщили в пресс-службе.
Так, перевозка граждан осуществлялась по маршрутам Севастополь – Ростов-на-Дону – Москва, стоимость незаконного путешествия гражданам, являвшимся взяткодателями, в среднем обходилась в 25 000 – 30 000 рублей в одну сторону, проинформировали в суде.
Как следует из материалов досудебного производства, 22 августа один из сотрудников правоохранительных органов был задержан в Москве по подозрению в получении взятки. 24 августа постановлением судьи Севастопольского гарнизонного военного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в уголовную коллегию Южного окружного военного суда, через Севастопольский гарнизонный военный суд, отметили в пресс- службе.
Новости СевастополяВоздушно-космические силы (ВКС)ПроисшествияСевастопольСуд
 
