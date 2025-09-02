https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-voennyy-organizovyval-nezakonnye-reysy-na-samoletakh-vks-rf-1149157082.html

В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ

В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ - РИА Новости Крым, 02.09.2025

В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ

2 сен

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Фигурант уголовного дела, связанного с перевозкой гражданских лиц на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, арестован Севастопольским гарнизонным военным судом, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Севастополя и УСД в г. Севастополе.Так, перевозка граждан осуществлялась по маршрутам Севастополь – Ростов-на-Дону – Москва, стоимость незаконного путешествия гражданам, являвшимся взяткодателями, в среднем обходилась в 25 000 – 30 000 рублей в одну сторону, проинформировали в суде.Как следует из материалов досудебного производства, 22 августа один из сотрудников правоохранительных органов был задержан в Москве по подозрению в получении взятки. 24 августа постановлением судьи Севастопольского гарнизонного военного суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в уголовную коллегию Южного окружного военного суда, через Севастопольский гарнизонный военный суд, отметили в пресс- службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

