В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
В Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения. Об этом сообщают в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T17:45
2025-09-02T17:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения. Об этом сообщают в правительстве Севастополя.Проезд транспорта запрещен в ночное время – с 23:30 до 06:00. Мера введена для проведения работ на железнодорожном переезде. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом этих изменений.Ранее сообщалось, что ограничения на улице продлятся до 8 сентября.В Крыму ранее ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщал минтранс республики. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делатьЗакрытие автодорог в Крыму – очередной фейкК морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, ограничение движения, правительство севастополя
В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной

Движения на улице Тоннельной в Севастополе будет ограничено до 10 октября

17:45 02.09.2025
 
На улице Тоннельная в Севастополе продлены сроки ограничения движения
На улице Тоннельная в Севастополе продлены сроки ограничения движения
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения. Об этом сообщают в правительстве Севастополя.

"На улице Тоннельная продлены сроки ограничения движения. До 10 октября ограничения действуют в районе ж/д переезда, вблизи дома №10 по улице Тоннельная", – говорится в публикации.

Проезд транспорта запрещен в ночное время – с 23:30 до 06:00. Мера введена для проведения работ на железнодорожном переезде. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом этих изменений.
Ранее сообщалось, что ограничения на улице продлятся до 8 сентября.
В Крыму ранее ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщал минтранс республики. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
