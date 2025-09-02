https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-prodleny-ogranicheniya-dvizheniya-na-ulitse-tonnelnoy-1149154227.html

В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной

В Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения. Об этом сообщают в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T17:45

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

ограничение движения

правительство севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения. Об этом сообщают в правительстве Севастополя.Проезд транспорта запрещен в ночное время – с 23:30 до 06:00. Мера введена для проведения работ на железнодорожном переезде. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом этих изменений.Ранее сообщалось, что ограничения на улице продлятся до 8 сентября.В Крыму ранее ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное, сообщал минтранс республики. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делатьЗакрытие автодорог в Крыму – очередной фейкК морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя

