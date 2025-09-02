Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-pozhilaya-turistka-iz-moskvy-upala-s-vysoty-i-poluchila-travmy-1149148163.html
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
В Севастополе спасатели оказали помощь пожилой туристке из Москвы, которая получила травмы после падения с пятиметровой высоты в бухте Казачья. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T17:07
2025-09-02T17:07
севастополь
происшествия
правительство севастополя
новости севастополя
общество
крым
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149147285_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_97fe49a3e2d5f7e3aaca59560ee1d5d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели оказали помощь пожилой туристке из Москвы, которая получила травмы после падения с пятиметровой высоты в бухте Казачья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Прибывшие на вызов спасатели наложили повязки, шину на левую ногу, воротник и повязку на голову. После этого пострадавшую уложили на носилки и эвакуировали к автомобилю скорой помощи.Также спасатели оказали помощь туристке из Симферополя, которая возвращалась с прогулки по Большой Севастопольской тропе и заблудилась в темноте. Дойдя до узкого участка тропы, находясь около обрыва, она решила не рисковать, вернулась на безопасное место и вызвала спасателей.Дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг" оперативно нашли девушку и сопроводили ее в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли двух женщин Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста В Крыму на Демерджи пострадал турист
севастополь
крым
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149147285_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_11a1d5a7d85da9abbdeff9a5882180a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, правительство севастополя, новости севастополя, общество, крым, москва
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы

В Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы

17:07 02.09.2025
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
В Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели оказали помощь пожилой туристке из Москвы, которая получила травмы после падения с пятиметровой высоты в бухте Казачья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
© Правительство СевастополяВ Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
В Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
© Правительство Севастополя
В Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
"В районе Маяка в бухте Казачья 78-летняя туристка из Москвы, спускаясь на пляж, упала с высоты около пяти метров. Женщина получила рассечения обеих ног и черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Прибывшие на вызов спасатели наложили повязки, шину на левую ногу, воротник и повязку на голову. После этого пострадавшую уложили на носилки и эвакуировали к автомобилю скорой помощи.
© Правительство СевастополяВ Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
В Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
© Правительство Севастополя
В Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
Также спасатели оказали помощь туристке из Симферополя, которая возвращалась с прогулки по Большой Севастопольской тропе и заблудилась в темноте. Дойдя до узкого участка тропы, находясь около обрыва, она решила не рисковать, вернулась на безопасное место и вызвала спасателей.
Дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг" оперативно нашли девушку и сопроводили ее в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В горах Крыма спасли двух женщин
Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста
В Крыму на Демерджи пострадал турист
 
СевастопольПроисшествияПравительство СевастополяНовости СевастополяОбществоКрымМосква
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
18:01В Севастополе непогода остановила работу парома
17:45В Севастополе продлены ограничения движения на улице Тоннельной
17:28Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года
17:17В Бахчисарае семь семей получили новые квартиры взамен аварийных
17:07В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
16:47Часть Симферополя и района обесточены из-за аварии
16:37Сербия будет сохранять военный нейтралитет по Украине – Вучич
16:27Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
16:16Новое землетрясение произошло в Афганистане
16:07Взрывы на Керченском полуострове – на полигоне работают саперы
15:58В Казачьей бухте Севастополя обустроили систему водоотведения
15:44В Севастополе подано более 45 тысяч заявлений на детскую выплату
15:30Атака на Киев – Кличко сообщил о прилетах в разных районах
15:20Крымский мост: выросла пробка со стороны Керчи
15:17В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детей
15:08Сотрудники выездного сервиса ВТБ проходят в день путь леопарда
14:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
14:35ВТБ: каждый третий житель России готов открыть совместный счет
14:16Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек
Лента новостейМолния