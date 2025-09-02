https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-pozhilaya-turistka-iz-moskvy-upala-s-vysoty-i-poluchila-travmy-1149148163.html
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
В Севастополе спасатели оказали помощь пожилой туристке из Москвы, которая получила травмы после падения с пятиметровой высоты в бухте Казачья. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели оказали помощь пожилой туристке из Москвы, которая получила травмы после падения с пятиметровой высоты в бухте Казачья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Прибывшие на вызов спасатели наложили повязки, шину на левую ногу, воротник и повязку на голову. После этого пострадавшую уложили на носилки и эвакуировали к автомобилю скорой помощи.Также спасатели оказали помощь туристке из Симферополя, которая возвращалась с прогулки по Большой Севастопольской тропе и заблудилась в темноте. Дойдя до узкого участка тропы, находясь около обрыва, она решила не рисковать, вернулась на безопасное место и вызвала спасателей.Дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг" оперативно нашли девушку и сопроводили ее в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли двух женщин Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста В Крыму на Демерджи пострадал турист
В Севастополе пожилая туристка из Москвы упала с высоты и получила травмы
В Севастополе спасли упавшую с пятиметровой высоты пожилую туристку из Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасатели оказали помощь пожилой туристке из Москвы, которая получила травмы после падения с пятиметровой высоты в бухте Казачья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"В районе Маяка в бухте Казачья 78-летняя туристка из Москвы, спускаясь на пляж, упала с высоты около пяти метров. Женщина получила рассечения обеих ног и черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Прибывшие на вызов спасатели наложили повязки, шину на левую ногу, воротник и повязку на голову. После этого пострадавшую уложили на носилки и эвакуировали к автомобилю скорой помощи.
Также спасатели оказали помощь туристке из Симферополя, которая возвращалась с прогулки по Большой Севастопольской тропе и заблудилась в темноте. Дойдя до узкого участка тропы, находясь около обрыва, она решила не рисковать, вернулась на безопасное место и вызвала спасателей.
Дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг" оперативно нашли девушку и сопроводили ее в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась.
