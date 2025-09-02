Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-podesheveli-yaytsa-yabloki-i-ryba-1149131275.html
В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба
В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба - РИА Новости Крым, 01.09.2025
В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба
В Севастополе подешевели куриные яйца, яблоки, капуста и рыба, но подорожали свинина и сливочное масло. Об этом сообщает пресс-служба правительства города со... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-02T06:47
2025-09-01T16:54
цены в крыму
севастополь
цены и тарифы
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e73930b8c4dbae2de6956fbdf8d9e0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели куриные яйца, яблоки, капуста и рыба, но подорожали свинина и сливочное масло. Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.В пресс-службе напомнили о действии "Меморандума о взаимопонимании" между городскими властями и торговыми сетями, по которому 10 организаций розничной сетевой торговли и 122 торговых объекта соблюдают предельную торговую наценку на товары социальной группы.В Крыму потребительские цены выросли на 0,4% , сообщала ранее эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко по итогами июля. При этом отмечено снижение цен на "борщевой набор", что связано с поступлением нового урожая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в КрымуЦены на овощи в Крыму - что почемЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_205a377031b2bbe8b3e39d74725ee146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены в крыму, севастополь, цены и тарифы, общество, крым, новости крыма
В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба

В Севастополе подешевели яйца, яблоки, капуста и рыба – данные властей

06:47 02.09.2025
 
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели куриные яйца, яблоки, капуста и рыба, но подорожали свинина и сливочное масло. Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.
"Особенно заметно подешевели яблоки, капуста, свежие помидоры, яйца и мороженая неразделанная рыба. Незначительно повысилась цена на свинину, сливочное масло, что объясняется увеличением отпускной цены", – сказано на сайте правительства города.
В пресс-службе напомнили о действии "Меморандума о взаимопонимании" между городскими властями и торговыми сетями, по которому 10 организаций розничной сетевой торговли и 122 торговых объекта соблюдают предельную торговую наценку на товары социальной группы.
"Перечень товаров по Меморандуму расширен с 23 до 46 позиций. Вопрос соблюдения условий Меморандума находится на постоянном контроле департамента сельского хозяйства и потребительского рынка", – уточняется в сообщении.
В Крыму потребительские цены выросли на 0,4% , сообщала ранее эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко по итогами июля. При этом отмечено снижение цен на "борщевой набор", что связано с поступлением нового урожая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в Крыму
Цены на овощи в Крыму - что почем
Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить
 
Цены в КрымуСевастопольЦены и тарифыОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:38Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
07:20Роли и эпиграммы: к 90-летию Валентина Гафта
07:11Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
06:47В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба
06:21Путин в Пекине проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии
06:04Удар по Ростову сегодня: жители эвакуированы из горящей многоэтажки
00:01Гроза и тепло: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 сентября
22:33Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника
22:09Основные итоги встречи лидеров стран ШОС
21:38В Крыму на пожарах эвакуировали 66 человек
21:21В Крыму запущен сервис "вторая рука" для защиты денег от мошенников
20:45Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
20:33В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
20:02Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
19:50В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников
19:03Как проходит классификация отелей в Крыму
18:46ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
18:35Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
17:48Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
Лента новостейМолния