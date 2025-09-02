https://crimea.ria.ru/20250902/v-sevastopole-podesheveli-yaytsa-yabloki-i-ryba-1149131275.html

В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели куриные яйца, яблоки, капуста и рыба, но подорожали свинина и сливочное масло. Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.В пресс-службе напомнили о действии "Меморандума о взаимопонимании" между городскими властями и торговыми сетями, по которому 10 организаций розничной сетевой торговли и 122 торговых объекта соблюдают предельную торговую наценку на товары социальной группы.В Крыму потребительские цены выросли на 0,4% , сообщала ранее эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко по итогами июля. При этом отмечено снижение цен на "борщевой набор", что связано с поступлением нового урожая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арабика дорожает: что будет с ценами на кофе в КрымуЦены на овощи в Крыму - что почемЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить

