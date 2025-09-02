В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыба
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели куриные яйца, яблоки, капуста и рыба, но подорожали свинина и сливочное масло. Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.
"Особенно заметно подешевели яблоки, капуста, свежие помидоры, яйца и мороженая неразделанная рыба. Незначительно повысилась цена на свинину, сливочное масло, что объясняется увеличением отпускной цены", – сказано на сайте правительства города.
В пресс-службе напомнили о действии "Меморандума о взаимопонимании" между городскими властями и торговыми сетями, по которому 10 организаций розничной сетевой торговли и 122 торговых объекта соблюдают предельную торговую наценку на товары социальной группы.
"Перечень товаров по Меморандуму расширен с 23 до 46 позиций. Вопрос соблюдения условий Меморандума находится на постоянном контроле департамента сельского хозяйства и потребительского рынка", – уточняется в сообщении.
В Крыму потребительские цены выросли на 0,4% , сообщала ранее эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко по итогами июля. При этом отмечено снижение цен на "борщевой набор", что связано с поступлением нового урожая.
